Egentlig var det bare en øvelse.

Men pludselig havde en af det italienske politis særlige redningshunde fundet et rigtigt menneskelig.

Det skete i september i en øde bjerghule på skråningerne af den sicilianske vulkan Etna. Og nu har fundet ført til, at man i Italien undersøger, om ligfundet kan være løsningen på en over 50 år gammel mordgåde med tråde til mafiaen.

Mistanken er nemlig, at den døde mand måske kan være den forsvundne journalist Mauro De Mauro. Han blev tilbage i 1970 kidnappet af to-tre mænd for øjnene af sin datter i Palermo på Sicilien.

På det tidspunkt var den undersøgende journalist i gang med at undersøge de mistænkelige omstændigheder omkring den magtfulde forretningsmand Enrico Matteis død i et flystyrt i 1962, som sandsynligvis skyldtes en bombeeksplosion.

De italienske myndigheder havde en stærk mistanke om, at mafiabossen Salvatore »Toto« Riina kunne stå bag dødsfaldet, men ved en retssag blev mafiabossen frifundet på grund af manglende beviser.

Datteren til den forsvundne journalist kontaktede myndighederne, da hun i pressen hørte om fundet af den døde mand i bjerghulen og fik mistanke om, at der måske kunne være tale om hendes forsvundne far. Derfor skal dna-undersøgelser nu forsøge at klarlægge, om der er et sammenfald.

Ved siden af liget i bjerghulen fandt politiet en italiensk mønt fra 1977 samt et avisudklip 1978 – altså begge dele dateret til flere år efter den italienske journalists bortførelse. Lokale efterforskere har i mange år formodet, at Mauro De Mauro blev kidnappet og senere dræbt af mafiahåndlangere, der arbejdede for den sicilianske Casa Nostra-mafia.

Den døde mand i grotten var blandt andet iført mørke bukser, stribet skjorte, sort slips, uldsweater, mørkegrøn jakke og en vinterhue med en pompom. På fødderne havde han sorte støvler.

Den forsvundne journalists datter er blevet forevist ligets beklædningsgenstande, men har ifølge familiens advokat ikke umiddelbart kunnet genkende tøjet.