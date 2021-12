Til lyden af en lille, hurtigtspillende marchtromme indtog hundredvis af maskeklædte nynazister lørdag centrale dele af den amerikanske hovedstad, Washington D.C.

Nynazisternes march har vakt stor bekymring og fået stor opmærksomhed i USA. Og den havde et helt specifikt formål.

Det forklarede deres leder stående foran den amerikanske Kongres.

Selve marchen blev paradoksalt indledt ved Lincoln Memorial, hvor en statue af den amerikanske præsident, der afskaffede slaveri og indførte rettigheder for sorte amerikanere, står til offentlig skue.

Iført kaki jeans, blå trøjer, hvide ansigtsmasker til over næsen, solbriller og beige kasketter satte de med løftede amerikanske flag, improviserede plastikskjolde og enkelte hjemmefabrikerede benskinner i fælles march mod Capitol Hill.

»Vores demonstration er en opvisning af vores mulighed for at forene og organisere os, for at vise vores styrke – ikke som slagsbrødre eller offentlige problemmagere, men som mænd, der kan sende en besked og søge et Amerika, der mere minder om det, folk vil have,« sagde lederen af gruppen, der har navnet Patriot Front, Thomas Rousseau, foran Kongres-bygningen, hvor marchen sluttede.

Undervejs var gruppen, der tidligere var kendt som den yderligtgående Vanguard America, blevet mødt med buhråb af de personer, de mødte på deres vej.

På trods af utilfredsheden fra helt almindelige folk på The Mall i Washington D.C. er Patriot Fronts march et tegn på, at de har fået mod på tilværelsen. Og det kan de hovedsagelig takke en person for.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 04: Members of the rightwing group Patriot Front gather for an unannounced rally at the National Mall on December 04, 2021 in Washington, DC. Patriot Front broke off of the white nationalist group Vanguard America after the deadly "Unite the Right" rally in Charlottesville, Virginia in 2017.

»Patriot Front er de mest ekstreme af de ekstreme. Og det her viser, at de har fået blod på tanden efter fire år med Donald Trump som præsident. Netop Trump har tidligere beskrevet hvide nationalister som 'fine fyre'. Og det er tydeligt, at det her findes under overfladen i USA, selvom de er i klart mindretal,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Det er uhyggelige billeder. Og de viser helt tydeligt, at USA er splittet,« uddyber han.

Under hele marchen fra Lincoln Memorial til Kongressen blev Patriot Front fulgt intensivt af politiet i Washington D.C.

Marchen udviklede sig dog aldrig til andet end et skue. Og der blev ikke foretaget anholdelser.

Men alligevel tyder noget på, at Patriot Front og Thomas Rousseau opnåede det, de ville, med deres optræden.

»De er ekstremt dygtige til at iscenesætte sig selv. De lever af opmærksomhed. Og den får de, når de marcherer igennem Washington D.C.s gader. Det her er blevet delt flittigt på sociale medier,« siger Jakob Illeborg med henvisning til, at en række af videoerne af marchen er blevet set adskillige millioner gange på Twitter alene.

En enkelt video, hvor nynazisterne indleder deres march, er blevet set mere end 5,6 millioner gange.

Den stort orkestrerede march endte dog på en noget mindre imponerende vis for de mange fortalere for hvidt overherredømme.

Medlemmer af Patriot Front på vej ud af Washington D.C. bag i en flyttevogn.

Videoer og billeder på sociale medier viste lørdag aften, hvordan de tog deres exit ved at hoppe op bag i en række U-Haul-fragtvogne.