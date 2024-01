Det, som ikke må ske, skete pludselig under en flyvning i USA lørdag morgen dansk tid.

Og det efterlod passagerer i chok, da et vindue og et stykke af skroget blæste ud.

Det oplyser radiostationen KATU ifølge Sky News, som har talt med personer, der befandt sig i flyet, mens det befandt sig i knap 5000 meters højde.

Passager Evan Smith beskriver, hvordan en dreng pludselig fik suget sin t-shirt af på grund af det voldsomme tryk.

Her ses flyet, efter det foretog en nødlanding. Foto: Kyle Rinker.

Samtidig sad hans mor og holdt om ham af frygt for, at drengen ville blive suget ud af flyet.

»Vi hørte et stort, højt brag i venstre side. Så kom en hvæsende lyd, og alle iltmasker blev udløst med det samme, og alle fik dem på,« siger han.

Det var tidligere lørdag morgen dansk tid, at historien om skrækoplevelsen på flyet fra Alaska Airlines kom frem.

B.T. har også beskrevet hændelsen tidligere lørdag, hvor en anden passager siger, at det hele skete meget pludseligt:

»Vi var lige kommet op i højden, og vinduet/væggen blæste bare af. Jeg lagde ikke mærke til det, før iltmaskerne kom ned,« forklarede passageren Kyle Rinker om hændelsen til CNN.

Ifølge ham blæste et af vinduespanelerne i flyet pludselig op, kort efter at det var lettet fra lufthavnen i Portland i den amerikanske delstat Oregon med retning mod Ontario i Californien.

Flyet – et Boeing 737 Max 9 – foretog efterfølgende en nødlanding.

Ingen personer kom til skade.

Ikke desto mindre er en omfattende undersøgelse sat i værk, ligesom den amerikanske luftfartsmyndighed (FAA) har udstedt et midlertidigt flyveforbud for 171 Boeing-fly af typen 737 MAX 9.

Flyene skal undersøges for mulige tekniske fejl eller mangler, før de kan komme på vingerne igen.

Boeing, som producerer flytypen, har ligeledes oplyst, at de er opmærksomme på hændelsen og 'arbejder på at indsamle flere oplysninger', skriver BBC.

Vi skal ikke langt tilbage for at finde flystyrt, der involverede 737 Max-fly.

I 2018 styrtede et fly, som blev anvendt af Lion Air, ned i Indonesien. 189 personer omkom. Og i 2019 mistede 157 personer livet, da et fly anvendt af Ethiopian Airlines styrtede i Etiopien.

Begge flystyrt førte til et langvarigt forbud mod at flyve med 737 Max-fly verden over. Det blev siden ophævet i 2021.