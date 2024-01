Kort efter at være lettet fra en amerikansk lufthavn blæste et vinduespanel tilsyneladende pludseligt ud og efterlod et stort hul i siden af et passagerfly.

Nu har selskabet, som stod for afgangen, taget konsekvensen. Man indstiller midlertidigt alle flyvninger af samme flytype.

Det skriver BBC.

Det var tidligere lørdag morgen dansk tid, at historien om skrækoplevelsen på flyet fra Alaska Airlines kom frem.

When the wall of the plane just breaks off mid flight @AlaskaAir pic.twitter.com/pMWhpiHmFY — Kyle Rinker (@Kyrinker) January 6, 2024

»Det skete virkelig pludseligt. Vi var lige kommet op i højden, og vinduet/væggen blæste bare af. Jeg lagde ikke mærke til det, før iltmaskerne kom ned,« forklarede passageren Kyle Rinker om hændelsen til CNN.

Ifølge ham blæste et af vinduespanelerne i flyet pludselig op, kort efter at det var fra lettet fra lufthavnen i Portland i den amerikanske delstat Oregon med retning mod Ontario i Californien.

På et billede, som Kyle Rinker har delt på det sociale medie X, kan man se, at et helt panel i flyets ene side mangler. Og der er dermed frit udsyn til verden udenfor.

»Når væggen på flyet bare brækker af midt under flyvningen,« skriver han selv i opslaget på billedet, som B.T. har fået lov til at bringe.

An Alaska Airlines flight made an emergency landing Friday night after a portion of the aircraft blew out mid-air. Video obtained by CBS News appeared to show one of the passenger window panels had been blown out. https://t.co/wKIOLENg3r pic.twitter.com/M00hT7HaPx — CBS News (@CBSNews) January 6, 2024

Flyet - et Boeing 737 Max 9 - foretog derefter en nødlanding i samme lufthavn, som det var lettet fra omkring en halv time forinden.

Ingen passagerer eller besætningsfolk kom til skade.

Nu oplyser Alaska Airlines, at man 'midlertidigt' vil indstille flyvningen med alle selskabets i alt 65 737 Max 9-fly, mens der skal foretages inspektioner.

»Hvert fly vil først blive taget i brug igen efter fuld vedligeholdelse og sikkerhedseftersyn,« udtaler Alaska Airlines' administrerende direktør, Ben Minicucci.

Boeing, som producerer flytypen, har ligeledes oplyst, at de er opmærksomme på hændelsen og 'arbejder på at indsamle flere oplysninger', skriver BBC.

Også de britiske luftfartsmyndigheder, UK Civil Aviation Authority, fortæller til BBC, at de 'overvåger situationen meget nøje'.

Boeing 737 Max beskrives ifølge BBC som 'det mest granskede transportfly i historien' efter en række sikkerhedsproblemer og undersøgelser.

Tilbage i 2018 og 2019 skete to styrt med 737 Max-fly i Indonesien og Etiopien, hvor flere hundrede mennesker omkom.

Det var medvirkende til et internationalt forbud mod brugen af flyet i en periode fra 2019 til 2020.

Flyene kom i luften igen, da softwaren blev ændret, og der blev ændret i uddannelsen af piloter.

Norwegian i Danmark reagerer

I Norden opererer blandt andre Norwegian med Boeing 737 Max-fly – dog den model, der hedder 8 til sidst, og ikke 9, som det ulykkesramte fly lørdag morgen.

8'er-modellen er ikke omfattet af problemet, siger kommunikationschef i Norwegian, Sara Neergaard.

Af den grund gør flyselskabet ikke mere ved problemet, som man dog blev gjort opmærksom på af Boeing i timerne efter ulykken.

»Når der sker sådan noget, bliver vi altid kontaktet af Boeing. Til at starte med har de orienteret os om, hvad der er sket, og at man er opmærksom på det og laver undersøgelser.«