Han nåede at trække massevis af vilde – primært negative – overskrifter gennem sit 75 år lange liv.

Men så har han også holdt millioner af menneskers computere fri for forskellige vira.

Desværre fik John McAfees liv en brat og tragisk slutning, da han i slutningen af juni blev fundet død i sin fængselscelle i Barcelona, efter han var tiltalt for skattefusk.

Og nu er der kommet nye oplysninger om techpionerens økonomiske situation ved hans død.

Angiveligt skulle McAfee nemlig være så godt som personlig konkurs, da han valgte at tage sit eget liv i fængselscellen.

Det skriver News.Com.Au.

Forfatteren Mark Eglinton mener nemlig at vide, at McAfee havde opbrugt hele sin formue på omkring 100 millioner dollars på det, der kan betegnes som »bizare huse«.

Faktisk var det så grelt, at viruseksperten end ikke havde penge til at betale for udgivelsen af den bog, som Mark Eglinton skrev om iværksætteren.

»Han sagde til mig, at han ikke kunne betale, fordi hans økonomiske situation var værre end min,« fortæller forfatteren til News.Com.Au.

Ifølge Eglinton har McAfee bygget flere huse, han aldrig har sovet i, men som har sendt hans økonomi mod afgrunden.

Gennem hele hans liv har McAfee trukket masser af overskriver.

I 2012 slog han sig ned i Belize i Mellemamerika. Her ville myndighederne en overgang tale med ham i forbindelse med drabet på hans nabo.

McAfee blev senere fundet i Guatemala, hvor han søgte politisk asyl, men her sendte myndighederne ham til USA.

Han blev aldrig mistænkt for mordet, men i 2020 bebudede han så pludselig, at han ville stille op som USA's næste præsident.

Nyhedsbureauet AFP talte i den forbindelse med ham på hans yacht, der lå ved Cuba.

Her påstod McAfee, at han ikke havde betalt skat i USA i otte år, at FBI var efter ham, og han noterede sig ironien i, at han var efterlyst af den stat, han ville være præsident for.

I oktober 2020 blev han imidlertid arresteret af politiet i Spanien i forbindelse med mistanken om skattesnyd.