Mandag begyndte retssagen mod Ghislaine Maxwell, der er tiltalt for at stå i ledtog med sexforbryderen Jeffrey Epstein.

Og selvom det kun er dag tre, er det ikke småting, der er kommet frem i dagens lys.

Sådan lyder det i hvert fald fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg kort tid efter, at det første påståede offer havde været ved vidneskranken onsdag.

Offeret, der gik under navnet Jane, fortalte nemlig, at hun som 14-årig blev opsøgt af Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell på en musiklejr, hvor hun angiveligt blev lovet 'guld og grønne skove' i fremtiden.

I stedet udviklede forholdet mellem Jane, Epstein og Maxwell sig dog til, at hun blev taget med til Epsteins private ø Mar-a-Lago i Caribien, hvor hun blev misbrugt seksuelt.

Jane fortalte endvidere, at hun i forbindelse med rejser til øen blev introduceret for personligheder som den tidligere præsident Donald Trump og Prins Andrew.

Og netop store navne som disse, er interessante, hvis man spørger Jakob Illeborg:

»For mig er det vildt at høre, at der allerede på dag to, bliver slynget så store navne ud som Donald Trump og Prins Andrew. For selvom man selvfølgelig skal tage alt med et gran salt, viser det jo virkelig, hvor sprængfarlig den her sag er.«

Jane fremhævede, at hun havde mødt Prins Andrew under en flyvetur mod den private ø. Og ifølge Jakob Illeborg er det ikke ligefrem noget, der pynter Prins Andrews nuværende rygte, hvis offeret taler sandt.

»Prins Andrew er den, udover Ghislaine Maxwell, som alle kigger mest på lige nu, og det tyder på, at der kan komme endnu flere detaljer frem om ham,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Man kan sige, at hvis folk havde forventet, at der ville blive namedroppet en masse navne undervejs, så er det allerede blevet opfyldt.«

Der er nemlig stadigvæk mange vidner, der skal forhøres i henhold til sagen. Og hvis det fortsætter som nu, kan man formentligt forvente endnu flere beskyldninger.

»Vi er kun i begyndelsen af retssagen, og derfor må man formode, at der kan komme flere beskyldninger for dagen, og også nogle, der kan involvere A-kendisser indenfor politik og kongehuset,« afslutter Jakob Illeborg.