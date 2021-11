Hun er vokset op i vild luksus i den stenrige britiske overklasse, men det seneste halvandet år har hun delt en lille fængselscelle med rotter i et af USAs hårdeste fængsler.

Mandag begyndte retssagen mod Ghislaine Maxwell, der er tiltalt for at stå i ledtog med sexforbryderen Jeffrey Epstein. Men det gik ikke helt som forventet.

For inden den seks uger lange sag, der foregik i retten i New York mandag morgen, overhovedet kom i gang, opstod der et par uventede forhindringer, skriver Independent.

»Det er en voldsom start på en vild og historisk sag,« siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg om den mærkelig start, hvor to medlemmer af juryen pludselig og meget uventet meddelte, at de var forhindret i at deltage.

Ghislaine Maxwell omfavnede sin forsvarsadvokat i retten mandag. Foto: JANE ROSENBERG

Det ene medlem af juryen ønskede at trække sig grundet økonomiske problemer, da arbejdsgiveren ikke ville kompensere fuldt ud, mens det andet havde fået en rejse foræret af sin ægtefælle.

Selvom det lykkedes efter noget tid at finde to nye medlemmer af juryen, og sagen kunne begynde med et par times forsinkelse, har den mærkelig begyndelse sat sine spor.

»Det er ikke hver dag, at jurymedlemmer kommer med den slags undskyldninger i sidste øjeblik. Det lægger allerede fra starten op til en eller anden form for drama i det, mange venter, vil blive et dramatisk forløb«, siger Illeborg og tilføjer, at man kun kan gisne om, om frafaldet har noget med den store eksponering af sagen at gøre.

»Det er meget sjældent, at der er en retssag mod en kvinde i USA, der har så meget medieopmærksomhed. Der vil kunne blive talt om flere præsidenter, britiske kongelige og om en perlerække af internationale verdensstjerner. Og der er stor fokus fra hele verdenspressen«, siger han.

Ghislaine Maxwell var i en periode kærester med Jeffrey Epstein. Foto: JOHANNES EISELE

Sagen mod 59-årige Ghislaine Maxwell har længe været ventet, da den forventes - eller frygtes - at kunne trække tråde til både præsidenter, en række kendte og prins Andrew.

Den franskfødte Ghislaine Maxwell, der voksede op i England som yngste datter ud af den stenrige mediemogul Robert Maxwells ni børn, havde gennem flere år et tæt forhold til afdøde Jeffrey Epstein. Men hvor længe var de kærester? Og var de andet og mere end det?

Ja, det var de, mener i hvert fald den amerikanske anklagemyndighed. Ifølge anklagemyndigheden var Ghislaine Maxwell i ledtog med Epstein og hjalp ham med at skaffe og lokke unge kvinder, som han og hans venner kunne udnytte seksuelt.

Hun er derfor blevet tiltalt i seks forhold herunder menneskehandel med mindreårige med henblik på seksuel udnyttelse.

Ghislaine Maxwell ses her ved et tidligere retsmøde, hvor hun tegnede tegneren. Foto: JANE ROSENBERG

Forholdene omhandler fire kvinder, der dengang alle var mindreårige, og i retten mandag forklarede Maxwells advokat, Bobbi Sternheim, at alle fire kvinder vil afgive forklaring i løbet af sagen.

Ifølge britiske og amerikanske medier virkede Ghislaine Maxwell glad i retten, hvor hun endda vinkede til sin søster.

Hendes advokat gjorde da også meget for at underspille sagen og bare få det hele til at ligne et lille bump på vejen. Blandt andet sammenlignende hun Epstein med James Bond:

»Som jeg sagde før, så var Epstein en manipulator, men han var også en mystisk mand uden vedhæng. Han havde ingen kone og ingen børn. Og han havde ingen chef. Alligevel tiltrak han alle disse rige og magtfulde mennesker før og efter sit fald fra tinderne omkring 2008 (Epstein blev dømt i anden sexsag i 2008, red.),« sagde Sternheim ifølge Independent.

Prins Andrew er blandt dem, som mange mener kan ryge med i faldet, hvis Ghislane Maxwell beslutter sig for at snakke i retten. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Og det er netop det store spørgsmål, som alle venter på. For hvad kommer der til at ske med de mange magtfulde folk, som Epstein var venner med? Vil Maxwell afsløre dem i et forsøg på at redde sig selv og slippe for at ryge tilbage til det grumme fængsel?

»Hendes motivation for at undgå at komme ind i noget, der minder om det igen, den er meget stor. Spørgsmålet er, at hun i eget redningsforsøg siger: 'nu gælder alle kneb, nu river jeg alle med i faldet', eller om hun lader værre.«

»Jeg tror, der er en del af disse A-navne fra prins Andrew til visse politikere, der sover en lille smule dårligt for tiden,« lyder det fra Illeborg.