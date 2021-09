En forhenværende amerikansk snigskytte dræbte søndag fire personer, herunder en lille baby, i Florida.

Men noget tyder på, at den 33-årige Brian Riley allerede lørdag var på udkig efter potentielle ofre.

På et pressemøde fortalte sherif Grady Judd fra Polk County, at det firedobbelte drab allerede begyndte lørdag aften, da en kvinde ringede til politiet om et mistænkeligt køretøj, der holdt parkeret foran hendes hus.

»Gud sendte mig for at tale med en af dine døtre,« skulle det angiveligt have lydt fra en mand, som stod ved det parkerede køretøj.

Da politiet ankom til stedet seks minutter senere, var manden imidlertid ikke at finde.

Ifølge Grady Judd var manden 33-årige Brian Riley, som godt ni timer senere, omkring klokken 04.30 lokal tid endte med at dræbe en 40-årig mand, en 33-årig kvinde og hendes tre måneder gamle søn og en 62-årig kvinde, som var det dræbte barns bedstemor.

De mange drab skete i et boligområde i Polk County i Florida.

Brian Riley var iført fuld kampuniform, overgav sig selv, efter at han blev såret i ildkamp med politiet. Forinden havde han også såret en 11-årig pige.

#Update to quadruple homicide in #Lakeland https://t.co/mkGx2uxojS pic.twitter.com/L5tb5kHomH — Polk County Sheriff

Senere forsøgte manden at tage en pistol fra en betjent på hospitalet, men det forsøg mislykkedes imidlertid.

Motivet for drabene er endnu ukendt, og der var ifølge Grady Judd ingen relation mellem Brian Riley og de fire dræbte.

»Vi ved bare, at vi havde en galning med mange våben, der skød og dræbte uskyldige mennesker,« lød det fra Grady Judd på pressemødet.

Selv skulle Brian Riley dog have sagt noget i stil med »I ved, hvorfor jeg gjorde det her« til politiet.

Manden, der i sin militærtid var udsendt til USAs krige i Irak og Afghanistan, har fortalt politiet, at han er en »overlever«, og at han havde indtaget det euforiserende stof metamfetamin.

Flere amerikanske medier skriver desuden, at han lider af ptsd.