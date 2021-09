Selv sheriffen Grady Judd var påvirket, at det syn, der mødte ham.

»Manden er ondskaben selv i kød og blod,« siger han.

For da 33-årige Bryan Riley efter skududvekslinger med politiet endelig blev anholdt, fandt politiet hele fire døde ofre fordelt på to huse på samme grund: En 62-årig kvinde, en 40-årig mand og en 33-årig kvinde samt den tre måneder gamle baby, hun stadig holdt i armene. Det skriver Daily Beast.

Også en hund blev fundet død på adressen i den lille by Lakeland i den amerikanske stat Florida.

De bad for deres liv, men jeg skød dem alligevel. Bryan Riley.

»Denne fyr er hjerteløs og kalkulerende, når han skyder en mor og den tre måneder gamle baby, hun klamrer sig til. Og også skyder familiens hund,« siger sherif Grady Judd på en pressekonference.

Politimanden fortæller videre, at den tidligere snigskytte efter sin arrestation skulle have sagt: »De bad for deres liv, men jeg skød dem alligevel.«

Det var natten til søndag, at de tragiske hændelser fandt sted, og ifølge politiet har gerningsmanden og ofrene absolut ingen relation til hinanden.

Tidligere lørdag var gerningsmanden ifølge flere medier dog kommet forbi ofrenes hjem og havde endda her talt med flere af dem. Bryan Riley skulle her have sagt, at Gud havde sendt ham for at stoppe en 'Amber' fra at begå selvmord.

Han forsvandt dog igen, da politiet blev tilkaldt.

Ni timer senere gik det så helt galt.

For da politiet timer senere igen dukkede op tidligt søndag morgen på grund af lyden af skud, blev de mødt af Bryan Riley i fuld militær kampuniform. Og bevæbnet. Det endte i en voldsom skududveksling, inden han overgav sig ved ofrenes hus.

Indenfor fandt politiet først en hårdt såret 11-årig pige, der var blevet skudt hele syv gange.

»Hun kiggede betjente i øjnene og sagde: 'Der er tre døde personer i huset',« fortæller sherif Grady Judd og tilføjer, at pigen forventes at overleve trods de voldsomme skader.

Bryan Riley skulle ifølge nyhedsbureauet AP være krigsveteran, der har været udsendt til både Irak og Afghanistan. Hans kæreste skulle ifølge mediet have fortalt politiet, at han lider af ptsd, men at han ikke tidligere har vist tegn på at være voldelig.

Dog skulle han i den seneste tid have talt om, at han kommunikerede direkte med Gud, og at han var på »en mission«.

Politiet i Polk County har fortalt, at man ikke ved, hvad motivet til drabene skulle være, men at den 33-årige skulle have været påvirket af metamfetamin under det blodige angreb på familien.

Ifølge Washington Post, der har fået indblik i politidokumenter, skulle Bryan Riley under afhøringer hos politiet have svaret følgende på et spørgsmål om, hvorfor han havde dræbt den tre måneder gamle baby:

»Fordi jeg er en syg fyr. Jeg vil tilstå det hele og blive sendt i fængsel.«