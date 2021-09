Mens store dele af ferieøen La Palma nærmest er begravet i aske, så er en ny vulkan gået i udbrud.

Denne gang i ferieparadiset Hawaii, hvor skjoldvulkanen Kilauea er begyndt at gøre væsen af sig.

Det beretter United States Geological Survey (USGS), der blandt andet holder øje med amerikanske vulkaner.

Og billeder fra den 1200 meter høje vulkan viser også, at der i den grad er gang i vulkanen, som har været i udbrud siden torsdag morgen dansk tid. Billederne viser sprækker i bunden af krateret, der genererer lavastrømme på overfladen af lavasøen.

De mange sprækker, hvor lavaen siver ud. Foto: USGS Vis mere De mange sprækker, hvor lavaen siver ud. Foto: USGS

Det eneste, som indtil videre er den primære bekymringsfare for myndighederne, er de høje niveauer af vulkansk gas.

For selvom de indtil videre moderate mængder lava skaber enorm varme, så er der ingen frygt for, at det bliver en ny version af La Palmas situation.

De seneste meldinger lyder, at lavaen vil holde sig i det store krater og ikke komme til at 'gå over sine bredder' og ødelægge alt omkring sig.

Og de beroligende nyheder om forholdsvis ro og orden har fået tusindvis af folk til at finde vej til den hawaiianske vulkanø.

En geolog fra U.S. Geological Survey's Hawaiian Volcano Observatory. Foto: USGS Vis mere En geolog fra U.S. Geological Survey's Hawaiian Volcano Observatory. Foto: USGS

Tusinder af mennesker er nemlig aankommet til nationalparken i den sydlige del af øen Hawaii for at se udbruddet, skriver National Park Service.

»Vi fortsætter med at arbejde med USGS -forskere for at modtage de seneste vulkanske opdateringer og minde besøgende om, at udbruddetsaktivitet og tilgængelighed kan ændre sig når som helst,« sagde Hawaii Volcanoes National Park Superintendent Rhonda Loh.

Parken understreger, at der vil være åbent hele dagen, men de er ekstra opmærksomme på vulkanens tilstand hele tiden.

»Lige nu er stemningen, at vi er spændte heroppe, som vi altid er, men vi er også forsigtige,« sagde talsmand for Hawaiian Volcanoes National Park, Jessica Ferracanem ifølge Hawaii News Now.