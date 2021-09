Vi har alle hørt før, at for meget tid foran et tv er fordummende. Og der kan være noget om snakken for én bestemt aldersgruppe.

Amerikanske forskere har studeret hjernen hos midaldrende seere, der er foran tv-skærmen i mere end to timer om dagen, hvor der er kommet et noget bemærkelsesværdigt ud af undersøgelserne.

Det skriver Daily Mail.

Forskerne fandt lavere mængde grå substans i hjernen, hvilket typisk kan betyde, at hjernen præsterer dårligere.

Den grå substans er selve nervecellerne, der ligger i hjernebarken yderst i hjernen. En substans, der faktisk er pink i farven på grund af blodkapillarerne. Og reduktionen af den grå substans i hjernen hang i undersøgelsen sammen med, hvor mange timers dagligt tv hver person mellem 30-50 år så.

Ifølge den amerikanske forskning var hver ekstra times tvtid, når man havde passeret de to første timer, forbundet til, at de 30-50-åriges hjerner fik reduceret deres grå substans med 0,5 procent.

'Ikke-stimulerende stillesiddende aktiviteter såsom at se fjernsyn er forbundet med større risiko for at udvikle kognitiv svækkelse, hvorimod kognitivt stimulerende stillesiddende aktiviteter (som for eksempel læsning, computerspil og brætspil) er forbundet med vedligeholdt kognition og reduceret sandsynlighed for demens,' siger lederen af det amerikanske studie, doktor Ryan Dougherty.

Hans team undersøgte sammenhængen mellem mængden af den grå substans og tv-vaner hos 599 personer fra fire amerikanske storbyer mellem 1990 og 2011.

De frivillige i undersøgelsen blev interviewet om deres tv-vaner, og det gjorde de hvert femte år. Her kom det frem, at deltagerne i forsøget så gennemsnitlig to og en halv times tv hver dag.

Via MR-scanninger fandt forskerholdet ud af, at gennemsnitlige tvtid havde gjort, at de middelaldrende personer i forsøget havde fået mindsket deres grå substans.

'Vores resultater tyder på, at tv-visning, uafhængigt af fysisk aktivitet, spiller en rolle for hjernen rent kognitivt og den generelle sundhed,' siger Ryan Dougherty.

Han understreger derfor vigtighen af og behovet for, at vi mindsker vores tid foran skærmen.