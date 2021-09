»Han er en f...... taber.«

Ordene kommer fra Mary Trump, og de er møntet på hendes verdensberømte onkel med fornavnet Donald.

For i Trump-familien er det tilsyneladende ikke alle, der er inviteret med til fætter-kusine-festerne.

I hvert fald har den tidligere præsident lagt sag an mod både niecen og New York Times, skriver det politiske nyhedsmedie Daily Beast.

Mary Trump udgiver snart en afslørende bog om sin onkel, USA's præsident, Donald Trump. Foto: LinkedIn

Den tidligere præsident anklager sin storebrors datter for at have lækket hans fortrolige skatteoplysninger til avisen som led i det, han kalder »en lumsk plan,« og nu kræver han 100 millioner dollar i erstatning for historien.

Den 56-årige psykolog Mary Trump er datter af Trumps afdøde storebror Fred Trump Junior, som døde i 1981 som følge af et stort alkoholmisbrug.

Sidste år udsendte hun den stærkt kritiske bog »Too Much and Never Enough,« hvor hun hudfletter sin farbroder og anklager ham for at være »en ødelagt mand.«

En bog, som Donald Trump og hans folk gjorde et ihærdigt forsøg på at få stoppet.

Mary Trumps bog udkommer efter planen 28. juli. Foto: Simon & Schuster

Det var også i denne bog, at hun afslørede, at det var hende, der havde lækket de famøse skattepapirer til New York Times.

Det vakte nemlig behørig opsigt, da New York Times skrev artiklerne om, at Trump i 2016 og 2017 kun betalte 750 dollar (4.800 kroner) i indkomstskat om året, og at han inden da ikke betalte indkomstskat i 10 ud af 15 år.

Trump betegnede først historien fra The New York Times som »fake news.« Senere skrev han på Twitter, at han har betalt »mange millioner dollar i skat.«

Ifølge Trump havde han haft mulighed for afskrivninger, som kunne trækkes fra i skat og andre skattefradrag.

Donald Trump på vej om bord på Air Force One i juni 2020. Foto: JONATHAN ERNST

Samtidig pegede præsidenten på, at han havde haft en relativ lav gæld i forhold til den samlede værdi af sine virksomheder.

»Jeg betalte mange millioner dollar i skat, men jeg havde som alle andre ret til afskrivninger og skattefradrag. Jeg har ekstremt lidt gæld i forhold til værdien af aktiverne,« skrev Trump dengang på Twitter.

Mary Trump tager sagsanlægget med sindsro.

»Jeg synes, han er en f...... taber,« siger hun til Daily Beast.

»Det er desperation. Fælden er ved at klappe, og han gør alt, hvad han kan for at forhindre det.«

»Det har altid været tilfældet med Donald. Han vil prøve at skifte emne,« tilføjer hun.

Der har længe været ondt blod mellem den tidligere præsident og hans niece.

Mary Trump har i årevis hævdet, at Donald Trump og den anden bror, Robert Trump, fik deres aldrene og alzheimerramte far, Fred Trump, til at ændre sit testamente, så hendes far Fred Junior fik en mindre del af kagen, da formuen skulle deles.

Trump-familiefoto med patriark Fred Trump i centrum. Donald Trump er nummer to fra højre. Foto: Twitter

I 2001 indgik hun en aftale med familien, hvor der efter Trumps mening også var en tavshedsklausul.

Det er denne aftale, Trump nu mener, at niecen har forbrudt sig imod.

Hvor stor en erstatning, han vil ende med at kræve, må en eventuel kommende retsag afgøre, men det bliver ifølge den tidligere præsident ikke mindre end 100 millioner dollars.