I årtier stod hun ved Keith Ranieres side, når han brændemærkede kvinder og holdt dem som slaver.

Lauren Salzman fulgte enhver af hans ordrer. Uddelte straffe. Og hvervede kvinder til at have sex med NXIVM-kultlederen. Onsdag blev det afgjort, at hun slipper for en tur bag tremmer. Også selvom hun har tilstået det hele.

Hun risikerede egentlig en fængselsstraf på mellem syv og ni år for at have drevet organiseret kriminalitet i samarbejde med Keith Raniere.

Manden, der sidste år modtog en straf på 120 års fængsel for sex trafficking, økonomisk kriminalitet og andre skæmmende forhold.

Lauren Salzman fotograferet onsdag. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Lauren Salzman fotograferet onsdag. Foto: BRENDAN MCDERMID

Resultatet af Lauren Salzmans retssag hænger uløseligt sammen med hendes rolle i Keith Ranieres retssag.

Igennem fire dage som vidne gav hun nemlig i 2019 en uvurderlig indsigt i, hvordan Keith Raniere i årevis formåede at udnytte andre mennesker.

Netop hendes detaljerede vidneudsagn resulterede i, at anklagemyndigheden anmodede dommer Nicholas G. Garaufis om at give hende en mildere straf.

»I kraft af sit tætte og årtier lange forhold til Keith Raniere har Lauren Salzman en omfangsrig viden om Ranieres måde at styre sin kriminelle aktivitet.«

Om Keith Raniere og NXIVM Blev oprindelig stiftet i 1998 af Keith Raniere og partner Nancy Salzman under navnet ESP – Executive Succes Program – og udbød selvudviklingskurser

Skiftede i 2000 navn til NXIVM, og den ubestridte leder Raniere valgte fra da af at titulere sig selv 'vanguard', som direkte oversat betyder 'fortrop'. Navnet var taget fra hans yndlingcomputerspil

I 2002 lykkedes det dem at hverve de velhavende og indflydelsesrige søstre Sara og Clara Bronfman til sekten, hvis formue i årevis holdt NXIVM i live

Allerede i 2003 blev virksomheden i en artikel i Forbes kaldt en kult, hvis metoder blev karakteriseret som et pyramidespil

Hvervede i 2006 skuespillerne Kristin Kreuk og Allison Mack, hvilket skabte en enorm vækst

Trods jævnlige angreb fra pressen lykkedes det dem i 2009 at overtale Dalai Lama til at aflægge besøg i hovedsædet i Albany, New York

Stiftede med Allison Mack DOS, der på papiret var et søsterskab, der skulle styrke kvinder og deres position i verden

Som optagelsesritual blev de udvalgte kvinder brændemærket på underlivet og skulle bære lænke, ligesom de som sikkerhed skulle videresende videoer og selfier af seksuel karakter til deres hersker

Hver kvindelig hersker havde adskillige slaver under sig, som blev opfordret til selv at anskaffe sig slaver, hvorved de selv også blev herskere

Slaverne blev groomet til at stille sig seksuelt til rådighed for Keith Raniere

Trods afhoppernes mange henvendelser til myndighederne blev en egentlig efterforskning først sat i gang i 2017 som følge af en afslørende artikel i New York Times

Keith Raniere blev anholdt og sigtet i marts 2018. Retssagen blev indledt det efterfølgende år, og dommen faldt 27. oktober 2020

14 øvrige fra inderkredsen – herunder Allison Mack – er blevet kendt skyldige for meddelagtighed

»Omfanget af Lauren Salzmans samarbejde og betydningen af hendes bistand har været ekstraordinær,« lød det i en note fra anklagemyndigheden til dommeren.

Og dommeren lyttede.

»Den tiltalte hjalp Keith Raniere med at implementere nogle af de mest forskruede, manipulerende og forkastelige planer.«

»Men hun var også selv et offer for Keith Raniere og hans moralske fordærv,« fastslog dommer Nicholas G. Garaufis således onsdag.

Politiets foto af Keith Raniere. Foto: US Government, Eastern District of NY Vis mere Politiets foto af Keith Raniere. Foto: US Government, Eastern District of NY

Han idømte den 44-årige kvinde fem års betinget fængsel og 300 timers samfundstjeneste.

Under retssagen undskyldte Lauren Salzman for sine handlinger. Undskyldte, fordi hun havde såret mennesker, hun havde holdt af, og overtalt dem til at blive en del af kulten.

»Jeg har ikke nok tårer til at vise, hvor ked af det jeg er, hvor meget jeg skammer mig, og hvor meget jeg fortryder min tid med Keith Raniere og min del i hans handlinger.«

»Jeg kan ikke forestille mig den smerte, krænkelse og de varige følelsesmæssige mén, som ofrene har oplevet.«

Dette tegn fik de udvalgte kvinder brændt ind i deres hud. Vender man det 90 grader, kan man se Keith Ranieres initialer. Foto: Bevismateriale fra retssagen Vis mere Dette tegn fik de udvalgte kvinder brændt ind i deres hud. Vender man det 90 grader, kan man se Keith Ranieres initialer. Foto: Bevismateriale fra retssagen

Også Lauren Salzmans mor er involveret i sagen. Hun har ligesom sin datter tilstået at have været involveret i kriminalitet forbundet med NXIVM – udtales Nexium.

Faktisk var det Nancy Salzman, der i sin tid fik datteren med. Noget, hun inderligt fortryder:

»Af alle de beklagelige ting, jeg har gjort med Keith og NXIVM, er det min største sorg. Jeg er skyld i, at min datter nu er for retten,« har hun tidligere udtalt.

6. september skal hun selv for retten i sagen.