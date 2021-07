»Det var et chok, men ikke en overraskelse.«

Sådan skriver 'Prison Break'-stjernen Wentworth Miller i et langt og rørende opslag, hvori han afslører, at han er blevet diagnosticeret med autisme.

En diagnose, den 49-årige skuespiller fik sidste år, men som han altså først står frem med nu.

»Jeg ved ikke nok om autisme, for der er meget at vide. Så lige nu fokuserer jeg på at udvide min forståelse,« skriver han i opslaget og fortsætter:

»Jeg skal revurdere mine livsoplevelser de seneste fem årtier for at opleve dem gennem nye linser. Det vil tage tid.«

Wentworth Miller understreger endvidere, at han ikke er ked af sin diagnose.

»Det her er ikke noget, jeg ville ønske, jeg kunne ændre. Tværtimod følte jeg med det samme, at det at være autist er en central del af, hvem jeg er. En central del af alt det, jeg har opnået.«

Wentworth Miller, der udover sin succesfulde karriere som skuespiller, også har en bachelorgrad i engelsk fra det prestigefyldte universitet Princeton, bruger også sit opslag til at sende en tak - samt en slet skjult stikpille:

Arkivfoto af Wentworth Miller (højre) med Dominic Purcell, der spillede rollen som hans bror i 'Prison Break'. Foto: VALERY HACHE Vis mere Arkivfoto af Wentworth Miller (højre) med Dominic Purcell, der spillede rollen som hans bror i 'Prison Break'. Foto: VALERY HACHE

»Jeg vil gerne takke de mange, mange mennesker, som bevidst eller ubevidst har givet mig lidt ekstra snor og ekstra plads gennem årene,« skriver han.

»Jer som tillod mig at bevæge mig rundt i verden på en måde, som gav mening for mig, men som måske ikke gav mening for jer. Tusind tak,« fortsætter han og slutter med stikpillen:

»Og til jer, som ikke gjorde det … Ja, folk afslører jo sig selv med tiden.«

Det er ikke første gang, at Wentworth Miller deler yderst private ting med offentligheden.

I 2013 stod han for eksempel frem som homoseksuel og fortalte, at han som teenager flere gange forsøgte at begå selvmord.

»Jeg følte mig som et mål, da jeg var ung,« sagde han under en tale for menneskerettigheder i 2013.



»Jeg skulle tale på den rigtige måde, stå på den rigtige måde og bevæge mit håndled på den rigtige måde. Hver eneste dag var en test, og der var tusind måder, hvorpå jeg kunne fejle. Tusind måder, hvorpå jeg ikke kunne leve op til andres syn på, hvad der var acceptabelt og normalt.«