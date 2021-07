De fleste i denne tidsalder kender nok godt til de svage øjeblikke, hvor man går ind og stalker en tidligere ven, kæreste eller lignende på deres respektive sociale medier.

Det er dog nok de færreste, der oplever at gøre dette, hvorefter det bliver afsløret for flere millioner mennesker.

Ikke desto mindre er det, hvad der tilsyneladende er sket for Jamie Watson, der siden 2014 har været gift med Jamie Lynn Spears, lillesøster til popstjernen Britney Spears.

Mandag delte 30-årige Jamie Lynn Spears nemlig et billede af ægtemanden, hvor han sidder ved sit skrivebord med sin computer foran sig og sin mobiltelefon i hånden.

Her ses det omtalte billede. Foto: Screenshot Vis mere Her ses det omtalte billede. Foto: Screenshot

Billedet virkede umiddelbart helt uskyldigt, men skarpe fans af Britney Spears opfangede hurtigt, at Jamie Watson angiveligt var i fuld gang med at tjekke 39-årige Britney Spears' Instagram-side ud.

Hvis man zoomer helt ind på billedet, kan man nemlig se, at han er inde på et af sangerindens opslag, der viser et billede af en side af en bog, hvor der står følgende:

'Venlighed. Ved du, hvad der virkelig tænder mig? Hvad jeg finder virkelig sexet? Venlighed.'

Se 'beviset' herunder:

Til venstre ses billedet, hvor der er zoomet ind, og til højre ses Britney Spears' opslag. Vis mere Til venstre ses billedet, hvor der er zoomet ind, og til højre ses Britney Spears' opslag.

'Jamie Lynn og hendes mand er tydeligvis besatte af Britney,' skriver en af sangerindens fans på Twitter.

'Hvor er det bare pinligt!', skriver en anden.

Denne person påpeger også, at Britney Spears' bog-opslag ligger tilgængeligt på hendes Instagram mellem to andre opslag, hvor sangerinden er topløs.

'Jamie Lynns mand kigger vel ikke på opslaget, der ligger lige mellem Britneys babser, gør han vel?' lyder det sarkastisk fra brugeren.

Jamie Lynn Spears har i de seneste uger fået massiv kritik af sin søsters mange millioner fans verden over, som mener, at lillesøsteren har udnyttet sangerinden.

Noget, som Britney Spears også selv har hentydet til gentagne gange på sine sociale medier, hvilket du kan læse mere om her.

I forbindelse med kritikken har Jamie Lynn Spears fjernet sine kommentarspor på Instagram, og det er derfor uvist, om hun er opmærksom på, hvor mange der påpeger, at hendes mand tilsyneladende tjekker Britney Spears' sociale medier ud.

Jamie Lynn Spears og Jamie Watson har været gift i syv år og har en tre år gammel datter, som heder Ivey. Jamie Lynn Spears har desuden en 13-årig datter fra et tidligere forhold.