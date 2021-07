Det har ikke skortet på folk, der er stået frem og støttet Britney Spears, efter hun for uger siden udtalte i retten, at hun mener, at hendes far skal i fængsel for at have udnyttet sit formynderskab over hende.

En af dem, der har været ude og svinge sit Britney-banner, er sangerindens lillesøster, som ellers ikke har udtalt sig om sagen før.

Men dette er tilsyneladende ikke blevet vel modtaget af Britney Spears.

I hvert fald langer hun i et nyt Instagram-opslag voldsomt ud efter både familie og venner, som ikke har hjulpet hende tidligere. Det skriver Deadline.

Britney Spears er rasende. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Britney Spears er rasende. Foto: MARIO ANZUONI

»Der er ikke noget værre, end når de folk, der er tættest på dig, men som aldrig har støttet dig, pludselig udtaler sig om din situation,« indleder hun opslaget og fortsætter:

»Hvor vover de mennesker, man elsker mest, at sige noget overhovedet? Hjalp de mig, da jeg havde brug for det? Hvor vover I nu, at gå ud at sige offentligt, at I bekymrer jer for mig? Hjalp I mig, da jeg var ved at drukne? NEJ!«

Den 39-årige popstjerne nævner ikke nogle navne i opslaget, men hun påpeger, at personerne, det er rettet til, ved, hvem de er.

»Hvis du læser det her – og du ved, hvem du er – og du rent faktisk vover at fortælle offentligheden noget om min situation blot for at redde dit eget ansigt, så bare stop … Stop med at spille hellig og retfærdig, når du er alt andet end det.«

Jamie Lynn Spears og Britney Spears til NBA-kamp i december 2006. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Jamie Lynn Spears og Britney Spears til NBA-kamp i december 2006. Foto: LUCY NICHOLSON

Selvom Britney Spears altså ikke har nævnt nogen navne i sit opslag, som hun i øvrigt afslutter med tre fuckfingre, føler adskillige amerikanske medier sig overbeviste om, at opslaget blandt andet er rettet til hendes 30-årige lillesøster, Jamie Lynn Spears.

Hun delte nemlig i slutningen af juni en længere video, hvor hun udtalte, at hun støttede sin storesøster i kampen om at afslutte formynderskabet, og allerede dengang var kritikken af hende massiv fra Britney Spears' mange fans.

De mente nemlig, at videoen blot var lillesøsterens desperate forsøg på at redde sin egen bagdel, nu hvor sandheden er kommet ud om Britney Spears' situation.

Og de mange fans er da også begejstret for Britney Spears' nye opslag, hvor sangerinden altså angiveligt langer ud efter sin lillesøster:

Jamie Lynn Spears er Britney Spears' ni år yngre lillesøster. Her ses hun på den røde løber i juni 2007. Foto: PHIL McCARTEN Vis mere Jamie Lynn Spears er Britney Spears' ni år yngre lillesøster. Her ses hun på den røde løber i juni 2007. Foto: PHIL McCARTEN

»Farvel for evigt, Jamie Lynn,« skriver en fan for eksempel, mens en anden vurderer, at Jamie Lynn Spears må »ryste i sine cowboystøvler« oven på det opslag.

Noget tyder da også på, at det er søsteren, som Britney Spears hentyder til.

I hvert fald har sangerinden efterfølgende delt endnu et opslag på Instagram, hvori hun direkte langer ud efter søsteren, som til Radio Disney Music Awards i 2017 optrådte med et hyldest-medley af popstjernens hits:

»Jeg bryder mig ikke om, at min søster dukkede op til en prisuddeling og optrådte med MINE sange. Min såkaldte familie har såret mig dybt. Værgeskabet dræber mine drømme. Håb er alt, hvad jeg har, og håb er det eneste i denne verden, som er meget svært at slå ihjel, selvom folk forsøger.«

Spears-lillesøsteren er bestemt ikke den eneste, som i kølvandet på høringen i slutningen af juni er gået ud offentligt og støttet sangerinden.

Store stjerner såsom Madonna, Khloé Kardashian, Paris Hilton og Mariah Carey har udvist støtte for #FreeBritney-bevægelsen, som bekendt kæmper en kamp for, at Britney Spears skal frigøres af sin fars lænker.