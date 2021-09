Paul Ratje sætter nu ord på, hvad han egentlig så udspille sig ved flodlejet.

»Det er noget, der kan blive misforstået, hvis man ser på billedet,« lyder det til tv-stationen KTSM.

Han er fotografen bag det foto, der dukkede op tidligere på ugen – og skabte ramaskrig i USA.

Herpå kunne man se en amerikansk grænsevagter på en hest forsøge at stoppe migranter fra Haiti ved floden Rio Grande i Texas. Og det kunne ikke mindst se ud til, at betjenten brugte tøjlerne som pisk over for de løbende haitianere. Det var dette billede:

Det demokratiske kongresmedlem Maxine Waters sagde eksempelvis, at det var »værre, end hvad vi vidner till under slaveriet«. Vicepræsident Kamala Harris gav udtryk for, at hun var »dybt bekymret«.

Og præsident Joe Biden tordnede så sent som fredag, at de pågældende grænsevagter ville »komme til at betale«.

»Det er et forfærdelig syn. At se folk blive behandlet på dem måde, hvor heste nærmest løber dem ned, og folk bliver spændt fast. Det er skandaløst,« sagde Joe Biden:

»Der vil komme konsekvenser. Det er pinligt og mere end pinligt. Det er farligt, det er forkert, og det sender et forkert signal til hele verden, og det sender et forkert signal herhjemme. Det er simpelthen ikke sådan, vi er.«

Billedet er taget forrige weekend ved byen Del Rio i Texas, hvor op mod 14.000 haitianske migranter har været samlet under en nærliggende motorvejsbro i håbet om at få permanent adgang til USA.

Fotografen Paul Ratje har nu fortalt, hvordan situationen på et tidspunkt eskalerede til den situation, hvor han tog det famøse foto. Og flere andre. Alle billeder i artiklen her er taget af Paul Ratje i forbindelse med situationen ved Rio Grande

»Nogle af de haitianske mænd begyndte at løbe og komme forbi hestene, og det var dér, der hele skete,« fortæller fotografen og slår fast om grænsebetjentens brug af tøjlerne:

»Jeg så dem aldrig piske nogen. Han svingede med tøjlerne, men jeg så ham aldrig piske nogen med den.«

Andre anonym kilder hos grænsevagterne har i løbet af ugen fortalt til medier, at man svinger med tøjlerne for at styre hestene.

På grund af kritikken meddelte Det Hvide Hus torsdag, at grænsevagterne i Del Rio fremover ikke vil bruge heste, når de håndterer migranter i området.

De sidste haitianere blev fredag fjernet fra motorvejsbroen og kørt til myndighedernes modtagelsescentre.

