Du har helt sikkert set synet før. En mælkekasse på en cykel eller en Puch Maxi. Ja sågar står de nogle gange stablet som et tårn ved en børnehave.

Men faktisk er synet både skadeligt for miljøet, farligt for børnene og dyrt for landmændene.

Hvert år producerer Arla 300.000 nye mælkekasser. Nogle af dem er nødvendige, fordi de gamle ikke holder stand mere (en mælkekasse er estimeret til at holde 20 år), men langt de fleste er en erstatning for de kasser, der er mistet.

Det vil Arla gøre op med, og de anbefaler nu danskere til at aflevere deres mælkekasser tilbage. Især institutioner og skoler er de efter, da deres forventning er, at de sidder inde med mange af mælkekasserne.

»Vi oplever hvert år et stort svind af mælkekasser. Udover det er dyrt for landmændene, der ejer Arla, er det også skidt for miljøet, at vi hvert år skal producere 300.000 nye mælkekasser. Sidst og ikke mindst kan det altså også være farligt for børnene at kravle op ad et selvbygget tårn. Nogle af de tårne jeg ser ved institutioner og børnehaver er ret høje,« siger PR chef i Arla, Jesper Skovlund.

Arla bruger otte millioner kroner om året på at producere nye mælkekasser. Det koster 825 tons CO2 på klimafronten, hvilket svarer til omkring 75 danskeres årlige miljøudledning. Derfor er det altså ikke kun for Arlas skyld, at man skal aflevere kasserne tilbage.

»Det er ikke, fordi vi tror, at danskerne bevidst stjæler kasserne. Jeg tror faktisk, at problemet ligger i uvidenhed. Det er også derfor vi nu endnu en gang er ude at appellerer efter mælkekasser. Det er alt andet lige en del miljøudledning vi kan spare klimaet,« siger Jesper Skovlund.

Arla har før lavet et lignende opråb. Sidste gang lykkedes det at samle 50.000 mælkekasser sammen. Forrige gang var det hele 100.000 mælkekasser, der blev afleveret tilbage.

Har du kommet til at hugge en mælkekasse?

»Det viser, at det har en væsentlig betydning. Hver kasse koster 22 kroner, så det har selvfølgelig også en økonomisk betydning. Det viser også, at danskerne er gode til at hjælpe, når de skal. Ofte handler det bare om lige at få taget sig sammen,« siger PR chefen.

Det er især institutioner og skoler, henvendelsen retter sig til. De kan kontakte Arla, og så kommer de og henter kasserne. Men hvis man sidder derhjemme med lidt dårlig samvittighed ser Arla gerne, at man aflever sin mælkekasse på genbrugspladsen. Så henter Arla den der.

Arla skiftede i 2019 den grønne farve på mælkekasserne ud med sort for at gøre dem mere miljøvenlige. Begge typer er kærkommen hos Arla.