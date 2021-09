Richard Herrera viste fotoet frem til venner og familie. Stolt.

»Hun er min helt. Hun er en kriger,« siger han.

I hjemmet i Roseville i Californien kommer faren dog ikke til at få flere nye billeder af datteren Nicole Gee. Hun var en af de 13 amerikanske soldater, der i sidste uge blev dræbt ved et bombeangreb i Kabuls lufthavn.

Bare få dage inden hendes død, optrådte den 23-årige soldat på et efterhånden ikonisk foto, der hurtigt gik verden rundt. Her kunne man se Nicole Gee holde en lille afghansk baby i lufthavnen, hvor hendes job især gik ud på at have fokus på kvinder og børn.

Her ses Nicole Gee (tv.) med babyen på det berømte billede. Foto: US MARINES Vis mere Her ses Nicole Gee (tv.) med babyen på det berømte billede. Foto: US MARINES

»Jeg elsker mit job,« som Nicole Gee skrev i den korte tekst til billedet, da hun selv lagde fotoet på Instagram.

Det var dog på tv, at Richard Herrara så billedet for første gang. Det samme gjorde mange andre i hele verden, for det rørende billede blev brugt til at illustrere, at desperate afghanske mødre var klar til at aflevere deres små babyer til fremmede soldater for at sikre dem en fremtid uden for Afghanistan.

I dag ser Richard Herrara noget helt andet, når han kigger på billedet.

»Bare min baby. Bare min baby,« siger han i et interview med tv-stationen NBC.

Kisterne med de 13 døde soldater vendte i weekenden hjem til USA. Foto: JASON MINTO / US AIR FORCE HANDO Vis mere Kisterne med de 13 døde soldater vendte i weekenden hjem til USA. Foto: JASON MINTO / US AIR FORCE HANDO

Han optræder han fåmælt, og han han bruger kun korte sætninger til at udtrykke sine følelser.

Datterens død har da også påvirket ham i voldsom grad, fortæller han.

»Jeg brød sammen i et godt stykke tid. Følelserne har svinget op og ned. Det har ramt mig hårdt,« siger Richard Herrara.

Nicole Gee og de øvrige faldne soldater blev i weekenden fløjet tilbage til USA, hvor der på Dover Air Force Base blev holdt en mindehøjtidelighed for dem. Også præsident Joe Biden var her til stede.