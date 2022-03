Hongkong oplever i disse dage, at masser af veluddannede udlændinge forlader den tidligere britiske kronkoloni. Årsagen skal findes i den massive opblomstring af coronavirus, hvor specielt omikronvarianten skaber panik i byen.

I Hongkong vil man, ligesom i resten af Kina, satse på at holde området totalt fri for virus. Blandt andet betyder det, at hele befolkningen på 7,4 millioner indbyggere skal testes i løbet af denne måned.

Smitten er blot det seneste, der får mange af beboerne til at søge væk.

»Vi tager bort, og vi vil kun komme tilbage for at tømme vores hus, når det er muligt,« siger Mahilde til nyhedsbureauet AFP. Hun afviser at giver sit efternavn og nationalitet.

Folk står klar med kufferten foran indtjekningen i Hongkongs internationale lufthavn 8. marts 2022. Foto: PETER PARKS Vis mere Folk står klar med kufferten foran indtjekningen i Hongkongs internationale lufthavn 8. marts 2022. Foto: PETER PARKS

»Alle vore venner tager bort.«

For Mathilde var det risikoen for at blive separeret fra sine tre Hongkong-fødte børn der var dråben. Det vil ske, hvis forældrene til børnene bliver smittet og indkvarteret i de mange isolationscentre, der opbygges over hele byen.

Andre steder i verden har man lært at leve med virussen. Det gælder for eksempel Australien, New Zealand og Singapore. Men ikke i Hongkong, som fra Kina har fået besked på, at 'nultolerance' skal være målet.

Det til trods for, at Hongkong oplever titusinder af nye smittede hver eneste dag.

Familier til folk, der arbejder i Hongkong, står i kø for at forlade byen i den internationale lufthavn 8. marts 2022. Foto: PETER PARKS Vis mere Familier til folk, der arbejder i Hongkong, står i kø for at forlade byen i den internationale lufthavn 8. marts 2022. Foto: PETER PARKS

Som et resultat af coronasmitten oplevede Hongkong en fraflytning på 71.000 mennesker i februar. Det er det højeste, siden pandemien begyndte for lidt over to år siden i Wuhan, Kina.

Rejserestriktionerne har været hård kost for de fremmede arbejdere, der udgør næsten ti procent af befolkningen i Hongkong.

Grænsen har været lukket for besøg af folk fra fremmede lande. Og Hongkongs egne indbyggere, som vendte hjem, skulle to-tre uger i en dyr hotelkarantæne

EUs lokale kontor i Hongkong anslår, at circa ti procent har forladt området, siden pandemien begyndte, fortæller de til AFP.

Familier tjekker ind ved skranken i Hongkongs internationale lufthavn 8. marts 2022. Foto: PETER PARKS Vis mere Familier tjekker ind ved skranken i Hongkongs internationale lufthavn 8. marts 2022. Foto: PETER PARKS

Flyselskaberne oplever en masse bookinger i løbet af de seneste uger, og prisen på en skibscontainer er fordoblet på et år. Firmaet SendMyBag oplyser, at prisen på at sende noget ud fra Hongkong er blevet fire gange så dyr, sammenlignet med 2021.

Mellem juni 2020 og juni 2021 så Hongkong den største tilbagegang i 60 år. Og det ser ikke ud til at stoppe.

»Mange flere mennesker vil vælge at flytte herfra, hvis de får chancen,« siger Chung Kim-wah, der er leder for Hongkongs offentlige research institut.