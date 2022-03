De er grebet af panik i Hongkong. Hylderne i forretningerne er tomme. Alt sammen på grund af rygter om, at regeringen vil gennemføre en hård nedlukning af samfundet i marts måned.

Medvirkende til panikken er, at byens medicinere har anslået, at en fjerdedel af alle indbyggere er blevet smittet med coronavirus siden nytår.

På fotos, der cirkulerer på sociale medier, kan man se kunder, der har problemer med at finde varer i supermarkeder.

»Vi er ligesom myrer, der er på vej hjem. Vi plukker en smule, hvor vi kan finde det,« siger en kvinde ved navn Wu til nyhedsbureauet AFP tirsdag. Hun befinder sig i et supermarked, hvor de fleste grøntsager og kød er blevet solgt.

Syge folk ligger på senge uden for Caritas-hospitalet i Hongkong den 1. marts 2022. Foto: PETER PARKS Vis mere Syge folk ligger på senge uden for Caritas-hospitalet i Hongkong den 1. marts 2022. Foto: PETER PARKS

Det er et af verdens tættest befolkede områder, så supermarkeder i Hongkong har kun et begrænset mængde rum til at opbevare deres forsyninger. På samme måde er lejlighederne små, så der er heller ikke meget plads.

Det er omikronvarianten der spøger. Den gør, at området har et af de værste coronavirus-udbrud, der hidtil et set.

De kan registrere titusinder af nye tilfælde hver dag. Hospitalerne er overvældet og byens nulstategi med coronavirus ligger i ruiner.

Mandag blev der registreret 34.466 smittede med covid-19.

Folk står i kø foran et apotek i Hongkong den 1. marts 2022. Foto: PETER PARKS Vis mere Folk står i kø foran et apotek i Hongkong den 1. marts 2022. Foto: PETER PARKS

Myndighederne planlægger at teste alle de 7,4 millioner indbyggere i løbet af denne måned. Men byens leder Carrie Lam benægter, at en hård nedlukning kommer på tale.

Alligevel siger sundhedsminister Sophia Chan dog, at nedlukning stadig er på tale. Flere medier siger også, at myndighederne planlægger forskellige nedlukninger.

Ifølge South China Morning Post så er en mulighed at lave en ni dage lang hård nedlukning. Under den vil de fleste indbyggere kun får lov til at gå ud for at købe fødevarer.

Regeringen siger, at forsyningerne med fødevarer er stabile, og indbyggerne vil snarest muligt blive informeret om planerne.

Kunden står ud for nogle hylder, der er tomme i et supermarked i Hongkong. Foto: PETER PARKS Vis mere Kunden står ud for nogle hylder, der er tomme i et supermarked i Hongkong. Foto: PETER PARKS

Der bygges flere centre, hvor folk kan komme i isolation, men tilliden til regeringen er ikke høj blandt beboerne i Hongkong.

Cirka 70.000 enheder står klar om et par uger til de milde tilfælde.

Hvis smitten fortsætter med det nuværende tempo i Hongkong, så rækker det kun til et par dage.