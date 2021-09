98 procent af deltagerne havde antistofreaktioner, 21 dage efter at de havde modtaget den anden dosis vaccination. Og virkningen varede i mindst to år på voksne.

Der er god grund til at antage, at vi er på vej mod en vaccine mod den frygtelige sygdom Ebola.

Både børn og voksne har vist et stærkt immunforsvar mod Ebola under de kliniske forsøg, der er sket i Sierra Leone. Det skriver Sky News.

Vaccinen fra Johnson & Johnson skal gives ad to omgange, og den har vist sig at blive tolereret godt af modtagerne.

En indbygger får vaccinen mod Ebola i Alakro, Elfenbenskysten den 17. august 2021. Foto: LUC GNAGO Vis mere En indbygger får vaccinen mod Ebola i Alakro, Elfenbenskysten den 17. august 2021. Foto: LUC GNAGO

Studiet af vaccinen et den første test i en region, der blev ramt af Ebola i 2014. Udbruddet, der var det værste, verden endnu har set.

Det er også første gang, vaccinen testes på børn. Omkring 20 procent af de ramte i udbruddet i 2014 var under 15 år – og børn under fem år har en højere risiko for at dø af sygdommen.

Testen blev udført mellem september 2015 og juli måned 2018.

Først blev vaccinens sikkerhed og evnen til at lave en immunrespons testet, da 43 voksne fik vaccinen Ad26. ZEBOV. Efter 56 dage fik de så vaccinen MVA-BN-Filo.

Hun gør sprøjten klar med vaccinationen mod Ebola i Alakro. Foto: LUC GNAGO Vis mere Hun gør sprøjten klar med vaccinationen mod Ebola i Alakro. Foto: LUC GNAGO

Efter to år fik de så tilbudt en booster med endnu et skud af vaccinen A26. ZEBOV – og det gav bonus allerede efter en uge.

I forsøgets anden del fik 400 voksne og 576 børn vaccinationen mod Ebola.

»Studiet repræsenterer et vigtigt fremskridt i udviklingen af en egentlig Ebolavaccine for børn,« siger dr. Mohammed Afolabi, der har skrevet om forsøget i Sierra Leone.

»Det er det første publicerede studium, der handler om børn, der får to doser af vaccinen. Resultatet viser os, at den har potentiale til at redde mange unge liv,« siger han.

Vaccinen har fået markedsføringstilladelse af den europæiske kommission i juli 2020.

Ifølge Johnson & Johnson har flere end 250.000, der deltager i de kliniske forsøg, fået den første dosis af vaccinationen. Omkring 200.000 har fået begge vaccinationer.

Ebola spredes med kontakt til en smittets blod eller kropsvæsker. Dødeligheden varierer mellem 25 % og helt op til 90 % ifølge WHO.