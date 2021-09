Panjshir-dalen er den sidste bastion af Afghanistan, der ikke er overtaget af Taliban, men nu meldes der om heftige kampe i området.

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der lige nu befinder sig i nabolandet Pakistan.

»Panjshir-dalen er det sidste hold-out for modstandere af Taliban, og de venter bare på at blive angrebet. Både på sociale medier og i aviserne hernede kan man læse, at de kampe er begyndt,« siger han.

Oprørerne i Pajshir-dagen kalder sig National Resistance Front, der ledes af den karismatsiek oprørsleder Ahmad Massoud.

Ahmad Massoud, søn af den afdøde afghanske anti-sovietiske modstandshelt, Ahmad Shah Massoud, leder oprøret i Panjshir-dalen. Foto: MOHAMMAD ISMAIL Vis mere Ahmad Massoud, søn af den afdøde afghanske anti-sovietiske modstandshelt, Ahmad Shah Massoud, leder oprøret i Panjshir-dalen. Foto: MOHAMMAD ISMAIL

For nylig bragte Berlingske Tidende samtidig med en række andre aviser et langt interview med Ahmad Massoud, der er søn af en helt fra Afghanistans krig mod russerne.

»Han siger, at det ikke kun er for ham selv, men for hele afghanistan, han kæmper, og han håber stadig på nye forsyninger fra vesten,« siger Jakob Illeborg.

Internationale medier rapporterer om flere døde ved kampe mellem Taliban og oprørerne i Panjshir-dalen.

»Indtil videre er det lykkedes dem at holde stand i dalen. Det fungerer nærmest som et naturligt fort. De siger, at de er tusinder, der har forskanset sig, og en usbekisk warlord har meldt ud, at han er ankommet med våben og mænd.«

En afghansk modstandskriger fotograferet i Panjshirprovinsen August 31, 2021. Foto: AHMAD SAHEL ARMAN Vis mere En afghansk modstandskriger fotograferet i Panjshirprovinsen August 31, 2021. Foto: AHMAD SAHEL ARMAN

Taliban har omringet dalen, men oprørerne har strategisk fordel, og det kan blive svært for Taliban at trænge ind bag deres linjer. Til gengæld har Ahmad Massouds folk et andet problem.

»Ligesom i middelalderen er det svært at komme ud og ind, hvis du er belejret. De siger, at de har masser af ammunition og våben, men de frygter at komme til at mangel fødevare og medicin,« siger Jakob Illeborg.

Den seneste melding om tabstal i Panjshir-dalen kom mandag aften, hvor en talsmand for National Resistance Front (NRF) oplyste, at 11 personer er døde i kampe mellem Taliban og NRF.