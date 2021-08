Mens Vestens topledere diskuterer tilbagetrækning, nødhjælp og taktik over for Taliban på dagens G7-topmøde, så fortsætter belejringen af Panjshir, hvor tusinder har søgt tilflugt og er klar til kamp.

Vestens topledere søgte tirsdag at blive enige om, hvordan de skal forholde sig til Talibans insisteren på, at der ikke bliver nogen forlængelse af den amerikanske tilbagetrækningsdato den 31. august.

Det forlød fra amerikanske kilder, at chefen for CIA, William Burns, samme dag mødtes med Talibanledelsen, formodentlig for at forsøge at få Taliban til at acceptere en forlængelse.

Flygtningestrømmene fra de afghanske byer meldes at være massive. Nogle har valgt at søge tilflugt i Afghanistans sidste, frie bastion.

Et flag og et banner forestillende oprørslederen Ahmad Mahmod og hans afdøde far vejrer fra et forsvarspunkt på vej ind i Panjshiredalen. Foto: AHMAD SAHEL ARMAN

Da Taliban overaskede alle og rullede ind i Kabul den 16. august, fortrak hundredvis af afghanske soldater, piloter og politikere til Panjshir. Her havde man, sidst de var ved magten, med held modstået Taliban – ligesom det var lykkedes at modstå russerne i ti år før da.

Dengang var det militslederen Ahmad Shah Massoud, der ledede oprørsstyrken mod Taliban. Han blev dræbt i 2001 af Taliban, og i dag er det hans 32-årige søn Ahmad Massoud, der står i spidsen for the last men standing.

Oprørsgruppen, der kalder sig National Resistance Front of Afghanistan (NRF), har svoret at ville kæmpe til sidste blodsdråbe for et frit Afghanistan. De siger, at der hver dag kommer flere soldater til, og at de for nu har våben og ammunition nok til at modstå Taliban.

Støtte til optøjerne i Panjshir fra flere steder i verden i dag. Her en demonstration i Belgien. Foto: JOHN THYS

»De ankommer til fods, til hest, på motorcykel, i biler. De trodser alle farer. Og de slutter sig til os. De er meget rutinerede. De er tidligere medlemmer af specialstyrkerne. Det er et stort aktiv for vores bevægelse,« siger Ahmad Massoud.

Talibanlederen Sirajuddin Haqqani skrev mandag på Twitter, at Panjshirdalen er omringet, og at Ahmad Massoud var ved at overgive sig. Det benægter oprørslederen dog.

»Selvfølgelig ingen overgivelse. Jeg vil hellere dø end overgive mig. Jeg er søn af Ahmad Shah Massoud. Overgivelse er et ord, der ikke er i min ordbog,« sagde Massoud i et interview med den franske filosof Bernard-Henri Lévy, som er hans ven.

Men rygterne har hele tirsdagen floreret om, at NFR alligevel er på vej til at overgive sig til Taliban, og at de efter sigende skulle have indgået en aftale med det nye styre i Kabul.

Den 32-årige oprørsleder har svoret at kæmpe til sidste blodsdråbe. Foto: MOHAMMAD ISMAIL

Indiens Hindustan Times mener dog at vide, at der ikke er hold i disse rygter. I stedet skulle både Afghanistans tidligere vicepræsident, Amrullah Saleh, og den usbekiske militsleder, Yar Mohammad Dostum, og mange af hans mænd, der i første omgang tog kampen op mod Taliban i Mazar-e-Sharif, nu være i Panjshir.

Det skulle efter sigende være lykkedes for den usbekiske militsleder at få flere militærhelikoptere af mærket MI-35 og angrebsfly af mærket A-29 med sig. De menes at være i Usbekistan.

Oprørsstyrken siger, at de har taget kontrol over den strategisk vigtige Salang Highway. Dette modsiges dog af Taliban, der siger, at oprørerne er omringet, og at en krank skæbne venter dem, hvis ikke de overgiver sig nu.

Panjshirdalen er en slags naturlig fæstning med høje bjerge og meget smalle veje, der er taknemmelige, selv for en mindre styrke at holde.

Demonstrationer i Karachi, Pakistan, i dag. Foto: RIZWAN TABASSUM

Desuden er der over de sidste årtier blevet bygget talrige tunneler og bunkere i bjergene. NRF har oprettet maskingeværreder, morterer og værn af sandsække omkring indgangene.

SelvomTaliban er NRF langt overlegen, så ved de bedre end nogen, at det er svært at vinde krige over veltrænede, mindre styrker i bjergene.

Spørgsmålet er så, om talibanlederne tør sætte alt på et bræt og storme forskansningen? På papiret vil de have gode chancer for militært at blæse NRF ud af deres gemmesteder, men hvis det lykkes oprørerne at holde stand, vil det være et vigtigt moral-boost for andre oprørsgrupper rundt om i Afghanistan.

En anden strategi kan være at sulte oprørerne ud. En lang og hård vinter forestår. Og mange af de tusinder, der formodes at have søgt tilflugt i Panjshirdalen, er kommet dertil uden meget andet end deres våben.

Oprørslederen tryglede forleden vestens ledere om hjælp til at fortsætte deres kamp mod overmagten. Uden denne hjælp siger han, at Taliban før eller siden vil vinde. Men med hjælp fra Vesten mener han, at de vil kunne holde overmagten stangen.

»Der er grund til at frygte Taliban. De har overtaget de amerikanske våbenlagre … Men der er en lang tradition for modstand i Panjshir-bjergene. Det lykkedes hverken Taliban før 2001 eller Sovjet før dem at overtage dette fristed. Jeg tror, det bliver det samme i dag,« siger Ahmad Massoud til Bernard-Henri Lévy.