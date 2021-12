El-løbehjul er efterhånden noget, de fleste har stiftet bekendtskab med. Hvad end, man elsker eller hader køretøjet, ser det ud til, at de er kommet for at blive.

En af dem, som sværger til transportformen er den norske sangerinde, Silje Halstensen, der er kendt under kunstnernavnet Bendik. Hun benytter sig dagligt af det elektroniske løbehjul.

»Jeg er totalt afhængig. Jeg er kronisk et kvarter forsinket, men med et elløbehjul kommer jeg pludselig til tiden,« fortæller hun til det norske Dagbladet.

Men en dag gik det galt.

Silje Halstensen er kendt under kunstnernavnet Bendik. Foto: Privatfoto Vis mere Silje Halstensen er kendt under kunstnernavnet Bendik. Foto: Privatfoto

Silje Halstensen var på vej hjem fra en koncert og kørte i høj fart ned ad en bakke. I et sving ramte hun en kantsten og med et røg hun på jorden. Med ansigtet først.

Efter styrtet tog sangerinden direkte hjem i seng. Hun var sikker på, at det ville blive bedre natten over. Næste morgen var hun dog ikke i tvivl - hun var nødt til at aflægge visit på skadestuen.



»Nu er jeg ikke blevet slået ned før, men det følte jeg, at jeg var blevet. Det føltes ikke godt,« siger hun om smerterne til det norske dagblad.

Foruden skrammer og sår i ansigtet, havde Silje Halstensen også knækket en tand i faldet. Noget, der stadig er til gene for hende.

Det voldsomme styrt har dog ikke afskrækket hende fra at suse rundt på de famøse løbehjul. Hun erkender dog, at hun - trods alt - er mere forsigtig efter hændelsen.