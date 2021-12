'Er der en, der kan hjælpe mig med at forstå, hvorfor man bevidst vælger at være en dårlig kopi?'

Sådan skriver den grafiske designer Tobias Røder i et opslag på Facebook.

Her undrer han sig over, at Radio Loud, der ved årsskiftet skifter navn til 24syv, har været – i hans øjne – lige lovlig meget inspireret af hans tidligere arbejde til Radio24syv.

Tobias Røder stod for alt det grafiske design til den nu lukkede radiostation, og han mener, at Radio Loud har direkte kopieret hans tidligere programlogoer til deres relancering af kanalen i det nye år.



Se de to radiokanalers programlogoer herunder og bedøm selv forskellen:

Radio24syvs originale programlogoer kan ses til venstre, mens 24syvs nye logoer ses til højre. Vis mere Radio24syvs originale programlogoer kan ses til venstre, mens 24syvs nye logoer ses til højre.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Tobias Røder til kritikken, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Vi har til gengæld været i kontakt med Mads Brügger, tidligere programchef på Radio24syv, og han er bestemt ikke bleg for at fordømme Radio Loud.

»Det er tyveri ved højlys dag. De har direkte stjålet det grafiske udtryk og design uden at spørge om lov,« siger han og sammenligner det med Christian Bitz-sagen:

»Det er intellektuelt tyveri, og de kan ikke være det bekendt.«

Ifølge Mads Brügger havde Radio24syv et fast samarbejde med Tobias Røder, som stod for alle radiokanalens logoer og diverse ikoner.

»Jeg ved, han brugte enormt meget tid på at udvikle det her helt unikke design og grafiske stil, som skulle gøre det nemt for folk at identificere kanalen visuelt, så jeg synes, det er meget ufint, det Radio Loud gør i forsøget på at relancere sig selv som det falske 24syv.«

»De kan ikke være det bekendt. Det er en kynisme, som jeg ikke bryder mig om,« fortsætter han.

Er der ikke noget med, at den bedste kompliment er at blive kopieret?



»Nu kan jeg ikke snakke for Tobias Røder, men den kompliment havde han nok gerne været foruden,« lyder det afsluttende fra Mads Brügger.

Mads Brügger og Simon Andersen er bestemt ikke enige i, hvorvidt Radio Louds programlogoer til det nye år er i orden. Foto: Dennis Lehmann/Linda Kastrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Brügger og Simon Andersen er bestemt ikke enige i, hvorvidt Radio Louds programlogoer til det nye år er i orden. Foto: Dennis Lehmann/Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Radio Louds programdirektør, Simon Andersen, har dog ikke meget til overs for kritikken, da B.T. fanger ham over telefonen:

»Jeg synes, det er noget pjat og noget klynkeri,« siger han og fortsætter

»Vi har besluttet at bruge navnet '24syv' og vil derfor bruge logoet, der knytter sig dertil.«

Men er det ikke det samme som at stjæle?

»Berlingske Media ejer den visuelle del og navnet, så næ, det synes jeg ikke. Desuden synes jeg, at det er tydeligt at se, at vi har bygget videre på (Tobias, red.) Røders smukke arbejde.«

»Så jeg synes faktisk bare, at han skal lægge hovedet på sin pude og smile over, at han har skabt noget, som nogle gerne vil bygge videre på.«

Har I kontaktet Tobias Røder eller forsøgt at få ham til selv at videreudvikle på sit tidligere arbejde?

»Ikke mig bekendt, og det ser jeg heller ingen grund til. Han stoppede sit arbejde, da Radio24syv lukkede, og jeg synes, at vi skulle give logoerne en modernisering til skabningen af vores 24syv i det nye år.«

Mads Brügger sammenligner det med Bitz-sagen. Hvad tænker du om det?

»Jeg tror, at alle folk med grafisk indsigt kan se, hvordan farverne er brugt anderledes i vores programlogoer. De er lettere og mere moderne og feminine, hvis man må sige sådan. Men når det er sagt, så er det jo meningen, at det skal minde om det gamle, da det er dét logo, som folk knytter til Radio24syv.«