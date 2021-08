De seneste uger har den norske hovedstad været plaget af en række skyderier på åben gade.

På et pressemøde tirsdag middag konkluderer norsk politi, at man ikke regner med, at der er en sammenhæng mellem episoderne.

Det skriver avisen VG.

»Vi ser på dette med den største alvor. Det er dybt alvorligt, når der bliver skudt i det offentlige rum. Vi forstår, at dette skaber uro, og at man kan blive bange,« lød det på pressemødet fra Grete Metlid, som er leder af fællesenheden for efterretning og efterforskning hos politiet i Oslo.

De seneste to uger har der været hele tre skudepisoder i det østlige Oslo.

Flere mennesker er blevet alvorligt kvæstet.

Så sent som mandag blev en ung mand i 20erne alvorligt – men ikke livstruende – såret.

Senere blev en mand anholdt og sigtet i sagen.

Det fremgik på dagens pressemøde, at politiet ikke mener, at de forskellige hændelser har noget med hinanden at gøre.

»Vi prioriterer efterforskningen af disse sager og anholdelser højt. Vi har foretaget anholdelser i flere af sagerne, men det foregår stadig efterforskning. En vigtig pointe er, at vi ikke ser nogen sammenhæng mellem disse sager,« sagde Grete Metlid.

16. august blev to unge mænd på 18 og 20 år skudt ved togbanen i det østlige Oslo. En mand i 30erne, som tidligere er dømt for vold, blev anholdt.

Natten til 25. august blev to mænd – en teenager og en i 20erne – skudt. De fik begge alvorlige skader.

Og endelig mandag i denne uge, hvor en 20-årig mand fik alvorlige skader.

Selvom det måske er nærliggende at tro, så understreger politiet, at man ikke umiddelbart knytter hændelserne til kriminelle miljøer eller bander.

Derimod skulle der ifølge politiet snarere være tale om konflikter i familierelationer eller forretningsrelationer.