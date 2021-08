Den norske massemorder Anders Behring Breivik skal have sit ønske om prøveløsladelse behandlet i retten.

Det skriver avisen VG.

Statsadvokaterne i Oslo afviste sidste år at prøveløslade ham, så derfor går han nu rettens vej for at komme ud af fængslet.

Breivik blev idømt til 21 års forvaring med 10 år som mindstetid for angrebet 22. juli 2011.

Her skød og dræbte han 69 deltagere i en politisk sommerlejr for det norske Arbeiderpartiet. De fleste af dem var helt unge mennesker.

Inden da havde han placeret en bombe i regeringskvarteret i Oslo, hvor otte mennesker mistede livet.

Sidste efterår sendte Breivik en begæring om prøveløsladelse i forbindelse med, at han havde siddet fængslet de ti år, som var midstetiden på hans dom.

Det ønske blev imidlertid afvist af Statsadvokaterne i Oslo, så nu ønsker han den behandlet i retten.

Statsadvokaternes afvisning betyder, at parterne skal mødes i retten.

Her skal Breiviks forsvarsadvokat argumentere for en prøveløsladelse