Forældre skal holde øje med hvilke sociale medier deres børn bruger. Og tale med dem om, hvordan de skal begå sig derinde.

Sådan lyder opfordringen fra norsk politi. Det skriver det norske dagblad Dinside.

Det er især en stigende popularitet omkring ét særligt socialt medie, der får politiet til at advare forældre.

»Vi får flere tips om chattjenester, som vi synes giver anledning til bekymring. Vi hører ofte, at unge er blevet lokket, narret og presset til at dele nøgenbilleder af sig selv via forskellige medier. Omegle er et af dem,« skriver politiet på Facebooksiden 'Politiets Nettpatrulje Møre og Romsdal.

Hvad er Omegle? Omegle er et socialt medie, hvor man videochatter med tilfældige, fremmede mennesker. Mediet blev lanceret i 2009, men bruges stadig i dag. Omegle kan tilgås via en hjemmeside, men der findes også appen Ome TV, som også er videochat. Aldersgrænsen på Omegle er i udgangspunktet 18 år. Får man tilladelse af sine forældre til at bruge det, er aldersgrænsen 13 år.

Det sociale medie Omegle blev faktisk allerede lanceret i 2009. Siden da er mange nye sociale medier kommet til og Omegle har også lavet en videochat-app ved navn Ome TV.

Men noget tyder på, at interessen for Omegle er tilbage. Og måske gælder det ikke kun i Norge.

Også Rigspolitiet herhjemme kender til problemet:

»Vi har et ganske godt kendskab til Omegle. Vi har gennem de senere år modtaget en del anmeldelser om danske børn, som er blevet lokket til at dele nøgenbilleder eller har fået tilsendt nøgenbilleder fra tilfældige gerningsmænd på Omegle,« skriver politikommisær ved NC3, Flemming Kjærside i et skriftligt svar til B.T. og fortsætter:

»Det gode råd til forældrene er at tale med sine børn. Ligesom vi fortæller børn, hvordan de skal være forsigtige i trafikken, skal vi også fortælle, hvordan de skal være forsigtige på nettet.«

Selvom aldersgrænsen på videochat er 18 år, ser det norske politi flere mindreårige på hjemmesiden.

Omegle selv skriver på deres hjemmeside, at de ikke opfordrer brugerne til at dele oplysninger om sig selv – og at man altid kan stoppe en chat.

Afslutningsvist står der:

»Forlad venligst Omegle og besøg en 'voksen underholdningsside' i stedet, hvis du er over 18 år og det er den type indhold du leder efter.«