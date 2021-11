Speederen blev jernet godt og grundigt i bund, da en 17-årig pige tog en tur i familiens Tesla.

Hastighedsgrænsen var 80 km/t. Men end ikke sådan en kunne få den 17-årige fra Norge til at lette sin fod fra speederen, da hun skulle imponere sine veninder.

Kursen var blandt andet sat mod McDonald's.

Det skriver flere norske medier, heriblandt Dagbladet og VG.

Pigen, der drønede 179 km/t i en 80-zone på Fylkesvei 950 i Norge, gav i retten sin fulde tilståelse, ligesom hun også forklarede, at hende og veninderne var på vej til McDonald's.

»Jeg gispede lidt, da jeg så, at jeg kørte så stærkt. Da de råbte af glæde, hvor høj farten var, blev jeg chokeret,« sagde den 17-årige ifølge Dagbladet blandt andet i sin forklaring.

I Norge kan 16-årige træne bilkørsel. Det kan de dog kun, hvis de har bestået et firetimers grundkursus, og hvis det er sammen med en over 25 år. Når man bliver 18 år, kan man tage et officielt kørekort.

Pigen forklarede også i retten, at hun var drønet afsted i Teslaen en dag, hvor hun var alene hjemme.

Kørslen blev filmet, men det blev den 17-årige først klar over, da politiet en måned efter vanvidskørslen troppede op på familiens adresse.

Den 17-årige er siden episoden fyldt 18 år. Men da hun var under 18 år, da det skete, kom retten frem til, at straffen skulle hedde samfundstjeneste, som hun blev idømt 40 timer af.

Hun skulle også betale en bøde på 6.000 norske kroner, hvilket svarer til lidt over 4500 danske kroner. Hun blev også frakendt retten til at køre bil i tre år.