Nordkorea har mandag affyret to "uidentificerede projektiler". Det meddeler forsvarsministeriet i Sydkorea.

Nordkorea har mandag affyret to "uidentificerede projektiler".

Det oplyser forsvarsministeriet i Sydkorea tidligt mandag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Affyringerne skete i østlig retning ud over Det Japanske Hav.

- Militæret holder øje med mulige yderligere affyringer og fastholder beredskabet, hedder det i meddelelsen fra forsvarsministeriet.

I slutningen af sidste år gennemførte Nordkoreas militær en række prøveaffyringer af missiler.

I slutningen af december meddelte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, på et partimøde, at styret ikke længere følte sig bundet af et midlertidigt forbud mod test af atomare og langtrækkende missiler.

Ved samme lejlighed varslede Nordkorea ifølge Reuters, at et nyt strategisk våben ville være klar i nær fremtid.

Kim Jong-un meddelte desuden, at Nordkorea vil fortsætte med at udvikle "nødvendige strategiske våben", indtil USA opgiver sin "fjendtlige politik" rettet mod landet.

Siden juni 2018 har USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un tre gange mødt hinanden, men samtalerne har ikke udmøntet sig i håndgribelige resultater.

USA forsøger at overtale Nordkorea til at opgive sit atomprogram, men de seneste måneder er spændingerne mellem de to lande taget til.

/ritzau/