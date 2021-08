Danmark gør sig lige nu ekstra bemærket hos mange amerikanske facebookbrugere.

The New York Times har på deres Facebook-side delt en artikel, som handler om, at COVID-19 i Danmark ikke længere skal betragtes som en samfundskritisk sygdom, samt at alle restriktioner ophører den 10. september.

Det opslag har fået mange amerikanere til tasterne.

Opslaget har i skrivende stund 37.000 likes, knap 4.000 kommentarer og 5.700 delinger, hvilket er markant flere reaktioner, end hvad de fleste af deres opslag fra samme dag har givet.

USA er fortsat hårdt ramt af corona med markant stigende indlæggelses- og dødstal.

Det ses særligt i republikanske delstater som Texas og Florida – her er tilslutningen til at lade sig vaccinere markant lavere end i demokratiske delstater.

Samtidig har deltavarianten spredt sig over det nordamerikanske kontinent, og det har ført til en række restriktioner i flere delstater. Modsat Danmark, hvor vi indenfor kort tid vil have en hverdag helt uden restriktioner.

Det er da også rosende ord, der sendes afsted mod Danmark i kommentarfeltet:

»Det er sådan, det fungerer, når borgerne tror på videnskab og respekterer hinanden. Tillykke, Danmark!« lyder det fra Margaret Hughes-Graiff.

»Højt kvalificeret arbejdskraft, lille befolkning, folk tror og respekterer forskere, folk handler efter alles bedste. Godt klaret!«, roser Tony Leon, mens en anden bruger retter skarp kritik mod amerikanerne:

»Langt fra Amerika, hvor vi har den mest egoistiske, vanvittige gruppe af 'borgere', der kun bekymrer sig om dem selv og ikke deres medborgere,« skriver Alex McCarthy, som har fået 1.900 likes på sin kommentar.

I USA er 52,9 procent af befolkningen indtil videre færdigvaccineret, hvorimod det gælder for 71,6 procent af den danske befolkning.