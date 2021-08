'Altid savnet' stod der blandt andet på stenen. 'Hvil i fred' stod der også samt 'Vi elsker dig'. Der var tegnet hjerter side om side med kælenavnet 'Tub'. Nu er det hele væk.

»Det synes jeg ikke, at man kan gøre som kommune. Lad dog os, der har brug for at mindes ham, have den i fred,« siger Katja Holgersen.

Hun og mange andre er oprørte over, at Horsens Kommune har valgt at rengøre en stor sten, der står på Nørretorv i den østjyske by Horsens.

Den har i de seneste tre måneder haft en helt særlig betydning for familie, venner og bekendte af den 20-årige Tobias Jødal, efter at han her blev fundet hårdt såret i en bil. Han døde få dage senere.

Sådan døde Tobias Jødal 11. maj i år kører en BMW ind i stenen på Nørretorv, hvorefter både føreren og passagererne flygter. Politiet finder dog den 20-årige Tobias Jødal i bilens bagagerum. Han er slemt tilredt. Det viser sig, at han tidligere på dagen er blevet overfaldet og bortført. Samme dag bliver Tobias Jødal erklæret 'klinisk død', og knap en uge senere, 17. maj, dør han på hospitalet. Dagen efter samles hundredvis af pårørende og bekendte ved stenen på Nørretorv ved en mindehøjtidelighed for Tobias Jødal. Siden har stenen fungeret som mindested. Politi har anholdt fire personer i sagen, og de sidder stadig varetægtsfængslet.

Allerede dagen efter blev der holdt en mindehøjtidelighed foran den store sten, der siden altså er blevet brugt som underlag for et utal af hilsner. Og som støtte for et utal af blomsterbuketter.

Og sådan har det været helt frem til i dag.

»Der er tit folk, der kommer forbi. Han havde en stor omgangskreds og rigtig mange gode venner og familie, der holder af ham og elsker ham. Det er her, man samles og mindes i fællesskab, fordi det er hans sidste sted – og det vil det desværre altid være,« siger Katja Holgersen, der voksede op i samme kvarter som Tobias Jødal og »har kendt ham altid«:

»Det, der stod på stenen, var pænt skrevet. Det var hilsner. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle genere borgere i Horsens Kommune.«

Dagen efter Tobias Jødals død samledes flere hundrede personer foran stenen. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Dagen efter Tobias Jødals død samledes flere hundrede personer foran stenen. Foto: Presse-fotos.dk

Katja Holgersen er ikke den eneste med den holdning. Efter at Horsens Folkeblad har lagt en omtale af rensningen på Facebook, har kommentarsporet til artiklen været fuld af forargelse.

'At man vælger fysisk at fjerne minder skrevet på en sten, forstår jeg ikke. Lad regnen, vinden og tiden i sorgen tage minderne med i blæsten.'

'Jeg er målløs! Hvad for nogle regelsæt SKAL I efterkomme? Det er en sten! Ikke et hus eller en skulptur, en sten! Med så stor affektionsværdi for kæresten, familien og hans utal af venner! Jeg skammer mig over jeres håndtering.'

'Jeg forstår ikke meningen med at fjerne nogle fine hilsner på den sten, der faktisk gjorde den til noget særligt. Den sten betyder jo intet for nogen, og et par hilsner gjorde, at man faktisk stoppede op og læste den.'

'Gud, hvor er det langtfra okay. Lad familie og venner have den sten til ære for ham. Det er sgu for langt ude at fjerne noget, der er til minde om en, folk savner meget.'

Katja Holgersen har dog forståelse for, at man ikke bare kan benytte alt i det offentlige rum til egne private formål, uanset hvor ædel en tanke der måtte ligge bag. Men hun mener også, at der i dette tilfælde er særlige omstændigheder.

»Jeg ved godt, at det er et offentligt sted og en offentlig sten, og jeg er selvfølgelig ikke tilhænger af, at man bare kan skrive på mure og andre ting over hele byen. Men det her er 'bare' en sten … som nu har fået en kæmpe betydning for familie og venner, som kendte den her utroligt dejlige dreng,« siger hun:

»Hvis det eksempelvis havde været den skulptur, der står ved siden af, som der var blevet skrevet på, ville jeg have haft respekt for, at man ikke måtte gøre det.«.

Stenen på Nørretorv i Horsens var fyldt med hilsner til Tobias Jødal. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Stenen på Nørretorv i Horsens var fyldt med hilsner til Tobias Jødal. Foto: Presse-fotos.dk

Hun mener – som mange andre – at kommunen i stedet burde lade vejr og vind står for vedligeholdelsen af de mange hilsner på stenen.

Efter at Horsens Kommune forleden rensede kolossen for alle spor af de hilsner, der er tilføjet i de seneste tre måneder, er der allerede igen blevet efterladt nye budskaber rettet mod Tobias Jødals minde.

B.T.s billeder fra stedet viser, at der hurtigt er blevet tegnet et stort hvidt hjerte på toppen, mens Tobias Jødals kælenavn 'Tub' er blevet tilføjet på den ene side. Også med den samme hvide farve.

Det kan man se her:

Efter at Horsens Kommune har renset stenen, er der igen blevet skrevet og malet på den. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Efter at Horsens Kommune har renset stenen, er der igen blevet skrevet og malet på den. Foto: Presse-fotos.dk Tobias Jødal blev kaldt for 'Tub'. Det er blevet skrevet på stenen med store bogstaver, efter at den er blevet renset. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Tobias Jødal blev kaldt for 'Tub'. Det er blevet skrevet på stenen med store bogstaver, efter at den er blevet renset. Foto: Presse-fotos.dk

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Horsens Kommune til, hvorfor man har valgt at fjerne de mange hilsner. Og om man i fremtiden kontinuerligt har tænkt sig at fjerne alt, hvad der vil blive skrevet på stenen.

Kommunen er dog ikke mandag vendt tilbage, efter at B.T. både har været i mundtlig og skriftlig kontakt med Claus Lundgaard Karlsen, der er landinspektør i teknik- og miljøforvaltningen.

Til Horsens Folkeblad har han dog tidligere sagt, at selvom meddelelserne har været en sorgproces, bliver det alligevel betragtet som hærværk.

»Vi har forståelse for, at pårørende har haft behov for at mødes og lægge blomster på stedet. I forhold til stenen er der nogle regler på området, som vi selvfølgelig er nødt til at følge,« siger han og opfordrer til at lade med at male og skrive på stenen i fremtiden.