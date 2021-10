Rollatoren var væk, og hendes seng var tom.

Da hjemmehjælpen natten til fredag 1. oktober ville se til 97-årige Julia Feltzin i hendes hjem i Örebro i det centrale Sverige, var den ældre kvinde forsvundet.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Julia Feltzin havde allerede en gang tidligere fredag aften haft besøg af hjemmehjælpen, og på det tidspunkt var alt som normalt.

Da hendes rollator så blev fundet på en bro i den ældre bydel Wadköping, anede politiet uråd.

De frygtede, at den ældre dame var faldet i vandet og druknet.

Dykkere sprang i den nærliggende sø, men her var intet spor efter hende.

Samtidig fik politiet et tip om, at der kunne være foregået noget kriminelt.

Vidner havde ifølge avisen Aftonbladet tidligere på aftenen set hende sammen med en mand midt i 40erne.

Torsdag blev liget af en ældre kvinde så fundet ved åen Svartån. Politiet mener, at der er tale om den savnede og har underrettet Julia Felzins pårørende.

En 45-årig mand er anholdt og mistænkt for både kidnapning og mord.

Politiets anklager understreger over for Aftonbladet, at den anholdte ikke er i familie med den afdøde, men at de kender hinanden.

»Nu fortsætter efterforskningen med afhøringer af den mistænkte og vidner med mere. Der skal foretages en retsmedicinsk undersøgelse af liget. Der er en stor efterforskningsgruppe, der arbejder febrilsk med sagen,« udtaler anklager Therese Johansson, som leder den indledende efterforskning, i en pressemeddelelse.

Der er endnu ikke kommet noget frem om, hvordan den anholdte forholder sig til anklagerne mod ham.