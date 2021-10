Bestseller, der blandt andet ejer kendte tøjmærker som Vero Moda, Only og Jack & Jones, har i det seneste regnskabsår haft en øget omsætning.

Modekoncernen Bestseller kommer ud med et plus på 4,6 milliarder kroner før skat. Efter skat er resultatet på 3,6 milliarder kroner.

Regnskabet er det bedste i Bestsellers historie. Det fremgår af regnskabet, Bestseller har offentliggjort fredag.

»Det er et resultat, vi kan være tilfredse med. Det er også et resultat, der er bedre end vi havde forventet og havde turde håbe på,« fortæller Anders Holch Povlsen, der er administrerende direktør og ejer af Bestseller, i en pressemeddelelse.

Koncernen har oplevet en fremgang på ni procent i omsætning i forhold til forrige års regnskab, hvor virksomheden omsatte for 24,1 milliarder kroner.

I Bestseller-koncernen har årsregnskabet allerede haft positive konsekvenser for alle ansatte – i form af en bonus på en ekstra månedsløn.

I alt uddeler Bestseller godt 300 millioner kroner til de ansatte i forbindelse med den ekstraordinære bonus.

»Det har været en fælles indsats, hvor alle har medvirket til at gøre en forskel i det seneste år. Derfor får alle kolleger en anerkendelse – uanset om man er designer, butiksansat, it-ekspert eller arbejder med logistik. Alle har del i det, vi har leveret, i en helt ekstraordinær periode, og det vil vi gerne hylde,« uddyber Anders Holch Povlsen.

Bonussen og årsregnskabet kommer efter halvandet år med pandemi og nedlukninger, som har udfordret virksomheden.

Blandt andet traf Bestseller beslutningen om, at de ikke vil udbetale husleje til over 200 butikker.

Her sendte de en mail med budskabet om, 'at de stoppede huslejebetalingerne foreløbigt,' ud til over 200 udlejere landet over, som ejer de forretningslokaler, som mærker som Jack & Jones, Vero Moda, Vila og Only og Name It har lejet sig ind i.

Mailen var underskrevet koncernens finansdirektør, Thomas Børglum Jensen, som forklarede, at Bestseller på grund af lukningen af virksomhedens fysiske butikker ser sig nødsaget til at standse betalingen af husleje 'foreløbigt', og den efterlod flere af udlejerne i chok.

»Det er Danmarks rigeste. Det virker, som om de har deres egne regler,« sagde Hanne Ameli Klausen, der ejer et butikslokale centralt beliggende på gågaden i Holstebro, hvor børnetøjskæden Name It holder til, dengang til B.T og tilføjede:

»De penge kommer jeg jo selv til at mangle til kreditforeningen.«

Efterfølgende måtte Anders Holch Povlsen ud og beklage, at Bestseller havde tilbageholdt betalingen.

»Jeg vil gerne undskylde for vores håndtering og beklager, hvis vi utilsigtet har trådt ved siden af over for nogle udlejere,« sagde Anders Holch Povlsen til Finans, og forklarede, at de nu havde betalt huslejen hos alle deres udlejere.

Men nu er Bestsellers krise tilsyneladende vendt, vidner årsregnskabet om.

»Vi kan se, at vi har evnet at omstille os til de udfordringer, vi har mødt, og vi har formået at eksekvere på de rigtige beslutninger, vi har truffet undervejs,« siger Anders Holch Povlsen og tilføjer:

»Jeg er imponeret over mine kollegers indsats og den måde, som vi alle har sat vores værdier i spil. Vi har leveret gennem et ekstraordinært år, hvor vi har været både dygtige, rettidige og ydmyge, men også en smule heldige.«