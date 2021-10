Der er stor lykke på godset Constantinborg ved Aarhus.

Anne Holch Povlsen har født en søn i sidste uge.

Det bekræfter Anders Holch Povlsens privatsekretær, Sanne Møller, til B.T.

»Jeg kan bekræfte, at Anne og Anders har været i lykkelige omstændigheder og onsdag d. 29. september 2021 er blevet forældre til en velskabt søn. Familien byder deres lille søn hjertelig velkommen og er umådelig taknemmelige for at han er kommet godt til verden.«

Det er anden gang på under to år, at parret bliver forældre. I marts 2020 fødte Anne Holch-Povlsen to piger.

Dengang udtalte den daværende privatsekretær, Kristine Mønster, til B.T. om de to små piger:

»Familien glæder sig ubeskriveligt over de to små mirakler, både til at lære dem at kende og til, at de bliver en livsbekræftende og glædelig del af familien.«

»Onsdag den 11. marts er Anne og Anders Holch Povlsen blevet forældre til to velskabte tvillingepiger efter et fint graviditetsforløb og en fødsel uden komplikationer,« lød det videre i udtalelsen i marts 2020.

Parret har derudover datteren Astrid.

Anne og Anders Holch-Povlsen mistede i påsken 2019 tre børn, Alma, Agnes og Alfred i et forfærdeligt terrorangreb under en ferie på Sri Lanka, da islamistiske terrorister bombede landets hovedstad, Colombo, i påskeferien.

Familien boede på hotellet Shangri-La, der var populært blandt udenlandske turister og den lokale elite. Mange af dem sad og spiste morgenmand i hotellets restaurant Table One med udsigt til Det Indiske Ocean, da to selvmordsbombere sprængte sig selv klokken 09.05. Eksplosionen kunne mærkes helt op på 25. etage.

Målet var rige, udenlandske turister kom det senere frem.

Den formiddag udviklede sig til et af de værste terroranslag nogensinde med 321 omkomne og mere end 500 sårede.

Anders Holch-Povlsen er en af Danmarks absolut rigeste personer med en estimeret formue på omkring 80 milliarder kroner. Det gør ham til en af de 200 rigeste personer i verden. Han ejer Bestseller med hovedsæde i Aarhus og en lang række andre virksomheder.