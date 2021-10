De to sorte striber ses stadig tydeligt, næsten vinkelrette på vejen.

På motorvejen E4 ved Markaryd er bremsesporene et synligt bevis på tragedien – og et af politiets eneste håndgribelige spor til at finde ud af, hvad der egentlig skete.

For endnu – knap to døgn senere – er der ingen forklaring på, hvorfor en 4,5 ton tung og armeret civil politibil søndag eftermiddag pludselig kørte på tværs af motorvejen, torpederede et trådhegn i midterrabatten og kolliderede frontalt med en lastbil i den modsatrettede kørebane. Det var ulykken, der kostede kunstneren Lars Vilks og hans to politilivvagter livet.

Her kan bremsesporene spille en nøglerolle. Og det samme kan de dækrester, der er blevet fundet umiddedlbart inden ulykkesstedet.

Her ses bremsesporene (øverst til højre) og resterne af personbilen i den modsatte grøft. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Her ses bremsesporene (øverst til højre) og resterne af personbilen i den modsatte grøft. Foto: TT NEWS AGENCY

Mandag fortalte politiet på en pressekonference, at man umiddelbart udelukker et attentat, men at man undersøger muligheden for en dækeksplosion. Selvom de pågældende køretøjer har punkterfri dæk.

Det er en teori, som en tidligere livvagt for Lars Vilks anonymt udtaler sig om til SVT.

»For mig virker det til, at det er det største af alle tænkelige uheld, der er sket. Bilerne undersøges regelmæssigt, og man kører aldrig med dårlige dæk,« siger han:

»Men forestil dig, at du kommer kørende i et køretøj på flere ton, og forhjulet eksploderer. Jeg tror ikke, at nogen chauffør kan redde sig ud af det.«

Politibetjente i hele Sverige holdt mandag kl. 12 et minuts stilhed. Her på Stortorget i Malmö. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Politibetjente i hele Sverige holdt mandag kl. 12 et minuts stilhed. Her på Stortorget i Malmö. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Ifølge Aftonbladet kan ulykkesstedet betragtes fra en nærliggende motorvejsbro. Her kan man tydeligt se, hvordan fem væltede stolper med trådhegn ud for bremsesporene viser, at det var her, at den civile politibil krydsede vejbanen.

Det er også umiddelbart herudfor, at vragene fra både bilen og lastbilen ligger.

Mediet rapporterer dog også om, at der 50 meter længere tilbage på motorvejen – fra politibilens kørselsretning – også er et område i midterrabatten, hvor trådhegn er totalt raseret »på en cirka ti meter lang strækning«.

»En kendsgerning, der er svær at forklare, da resterne af begge køretøjer ligger længere mod syd, og ingen af køretøjerne ser ud til at have været i stand til at ødelægge trådhegnet på dette sted,« som det lyder:

Det andet sted, hvor trådhegnet er raseret, ses her. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Det andet sted, hvor trådhegnet er raseret, ses her. Foto: TT NEWS AGENCY

»Men måske var det redningskøretøjerne, der forårsagede skaderne på et senere tidspunkt.«

Politiet har ikke udtalt sig om disse skader.

Den civile politibil med Lars Vilks og de to betjente blev fulgt af en følgebil fra politiet, men betjente her så ikke ulykken ske:

»De så ikke selve hændelsen, fordi de lå et stykke bagved. Men de er selvfølgelig kommet hurtigt frem til ulykkesstedet,« som chefen for den regionale efterforskningsenhed, Stefan Sintéus, har sagt.

Han ved dog ikke, hvor langt bagude den anden politibil lå, da ulykken skete søndag kl. 15.25.

»Det kan jeg ikke svare præcist på. De lå bagved, men jeg kender ikke den præcise afstand,« har Stefan Sintéus sagt ifølge Expressen.

Derfor har politiet måttet læne sig op af de vidner på motorvejen, der befandt sig på motorvejen på det pågældende tidspunkt. Det gælder blandt andet Norman Korkis, der kørte lige bag lastvognen, der ramte bilen med Lars Vilks og de to betjente.

»Jeg havde lastbilen lige foran mig, og den forsøgte at undvige, så godt den kunne, men det lykkedes ikke. Og så gik det galt,« siger Norman Korkis til Expressen.

En talsmand for politiet fortæller til nyhedsbureauet TT, at der er vidner, der menes at have set »hele forløbet«. Ikke alle er endnu blevet afhørt.

Flere vidner har fortalt til medier, at de noterede sig, at den civile politibil kørte med særdeles høj hastighed, omkring 160 km/t. Det har politiet ikke villet sige noget om.

»Det har jeg ingen kommentar til. Det er ikke oplysninger, jeg har, så det vil jeg ikke kommentere,« har regionspolitichef Carina Persson sagt.

E4 ved Markaryd har været lukket i begge retninger siden ulykken, og det forventes indtil videre, at den vil åbne tirsdag kl. 17.