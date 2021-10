Lars Vilks' kæreste gennem 35 år er efterladt med en stor sorg efter tabet af sin mand – men også en vrede mod det politi, der skulle beskytte ham.

»Det, jeg føler nu, er en vrede over situationen og den måde, vi er blevet behandlet på. De gjorde os så ondt. Politiet gjorde alt for at adskille os,« siger kvinden til den svenske avis Expressen.

Hun optræder under kaldenavnet Maj, og hun fortæller til Expressen, hvordan hun oplevede, at det svenske politi modarbejdede hendes og Lars Vilks' forhold.

Lars Vilks mistede livet søndag eftermiddag, da han sammen med to betjente kørte gennem hegnet på motorvejen og endte i den forkerte kørebane, hvor bilen kolliderede med en lastbil. Både de to betjente og Lars Vilks mistede livet i ulykken. Han blev 75 år.

FILE PHOTO: Swedish artist Lars Vilks, known for his drawing of Prophet Muhammad, takes part in a freedom of speech discussion in Helsinki April 14, 2015. REUTERS/Vesa Moilanen/Lehtikuva ATTENTION EDITORS ??? THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. FINLAND OUT.NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN FINLAND./File Photo Foto: Lehtikuva Lehtikuva Vis mere FILE PHOTO: Swedish artist Lars Vilks, known for his drawing of Prophet Muhammad, takes part in a freedom of speech discussion in Helsinki April 14, 2015. REUTERS/Vesa Moilanen/Lehtikuva ATTENTION EDITORS ??? THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. FINLAND OUT.NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN FINLAND./File Photo Foto: Lehtikuva Lehtikuva

Svensk politi havde ifølge Expressen stemplet Maj som et arbejdsmiljøproblem, og hun fik eksempelvis ikke lov til at køre med, når Lars Vilks blev kørt rundt af sine livvagter.

Og ifølge Maj var de sidste år af Lars Vilks' liv på mange måder en kamp.

Først for at overleve og siden for at undslippe terroristerne.

Derfor var det også svært for parret at leve et normalt liv. De boede ikke sammen, men talte hovedsagelig i telefon, fortæller Maj.

Deres sidste samtale handlede endnu en gang om praktiske problemer i forhold til en rejse, og Maj bebrejder livvagterne, at de ikke gjorde det nemmere for parret at tilbringe tid sammen.

Hun kalder det en skandale, at der ikke blev gjort mere for, at parret kunne leve sammen, mens tid var.

Lars Vilks har i årevis levet under massiv politibeskyttelse på grund af dødstrusler fra radikale islamister.

Det var under et foredrag med Lars Vilks i Kulturhuset Krudttønden i København, at terroristen Omar el-Hussein i februar 2015 åbnede ild og dræbte filmmanden Finn Nørgaard.

Årsagen til den massive beskyttelse var, at Lars Vilks i 2007 fik publiceret en karikaturtegning, som forestiller profeten Muhammed som en hund.