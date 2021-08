Lily Cole fandy hurtigt ud af den var gal.

»Jeg havde ikke læst nyheder, så det var utroligt dårligt timet. Tak for at gøre mig opmærksom på det,« lyder hendes beklagelse.

For modellen, skuespilleren og forfatteren kom tidligere på ugen i modvind, da hun lagde et billede af sig selv iført burka på det sociale medie Instagram. Både med ansigtet dækket og udækket.

Det skete for at promovere en ny bog og med en opfordring til at »hylde diversitet på alle niveauer.«

Lily Coles opslag på sociale medier, som hun siden har slettet. Vis mere Lily Coles opslag på sociale medier, som hun siden har slettet.

Men det skete altså også samtidig med Talibans overtagelse af Afghanistan. Her pålagde organisationen ved sin seneste periode ved magten alle kvinder i landet at bære netop en burka. Og Taliban er blevet hårdt kritiseret for at indskrænke kvinders rettigheder.

Så den engelske Times-klummeskribent skrev eksempelvis på Twitter: »Jeg vil vædde på, at alle afghanske kvinder fejrer diversiteten i at iføre sig dette ligklæde.«

Og til BBC sagde kvinderettighedsforkæmperen Aisha Ali-Khan, at man »ikke kan omfavne diversitet, hvis man stadig er en hvid kvinde, der ifører sig etnisk tøj«:

»Hvis man virkelig mener det og vil se diversitet normaliseret, så skal man skubbe kvinder med mangfoldige baggrunde forans sig og give dem en platform,« lyder det også fra Aisha Ali-Khan.

Anjum Peerbacos fra podcasten 'Hijabi Half-Hour' kritiserer ligeledes Lily Cole for at bruge burkaen som et greb til at få opmærksomhed.

Lily Cole har siden fjernet burkaopslaget igen. Og hun har forsøgt at forklare sig.

»Jeg forstår, hvorfor billedet har gjort folk vrede, og det vil jeg gerne oprigtigt undskylde for,« lyder det blandt andet:

»Jeg bliver meget trist over at se, hvad der sker i Afghanistan i øjeblikket.«