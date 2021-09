Et militærfly er styrtet ned søndag i Texas, USA.

Mindst tre huse er ramt, da militærflyet fik problemer og styrtede ned i et boligområde ved Lake Worth i Texas.

Det skriver flere medier heriblandt NBC.



De to personer ombord er begge sårede og bliver behandlet på hospitalet, mens tre beboere pådrog sig mindre skader i forbindelse med flystyrtet.

Military Plane Crashes in Lake Worth, Texas; Injuries Reported: Officials https://t.co/Rf7b3DpQIj — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) September 19, 2021

En personerne ombord er i kritisk tilstand og blev hastet til Parkland Memorial Hospital i Dallas efter styrtet.

Vidner fortalte til NBC, at der var to personer, der så ud til at have skudt sig ud flyet via katapultsæder, og at en af ​​dem blev alvorligt såret, efter at personen blev viklet ind i elledninger.

»Jeg var i min bil lige på State Highway 199 foran en donutbutik, da piloten landede på elledningerne,« fortæller vidnet Cara Camp til NBC og fortsætter:

»Mens jeg kørte, hørte jeg en høj eksplosion, og vragrester ramte bilen.«

Praying for all the people of Lake Worth and the Naval Air Station Joint Reserve Base in Fort Worth that were affected by the crash this morning. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) September 19, 2021

Et andet vidne, der bor i nærheden af hvor flyet styrtede ned, hastede hen til sine naboer for at hjælpe dem ud af deres hus. Det var ældre damer, der var for bange til at forlade deres hjem, som vidnet fik ud af deres hus.

Flyet styrtede ned i et kvarter omkring en kilometer nord for Naval Air Station i Fort Worth, men det er endnu uklart, hvor flyet har base henne.



Ulykkesstedet er i et område, som militæret har udpeget som værende i en 'potentiel ulykkeszone,' som er et område, hvor en ulykke kan opstå, fordi den er nærheden af indflyvninger og afgang fra basen.



Brandchefen i Lake Worth, Ryan Arthur, har fortalt til det amerikanske medie, at det kunne havde end meget værre, hvis flyet havde ramt direkte ind i et hus, hvilket heldigvis ikke var tilfældet.

B.T. følger sagen.