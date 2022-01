Har du en drøm om at eje noget, der har tilhørt en amerikansk førstedame? Så har du altså chancen nu.

Tidligere på ugen meddelte Melania Trump nemlig, at hun afholder en auktion.

På denne kan man – med rette bud – få fingrene i en hat, den tidligere præsidentfrue har båret.

Og det er altså ikke hvilket som helst hat, der nu er sat på auktion.

Sådan så det ud i 2018, da det amerikanske præsidentpar fik besøg fra Frankrig. Det er denne hvide hat, Melania Trump bærer, der nu sættes til salg. Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Sådan så det ud i 2018, da det amerikanske præsidentpar fik besøg fra Frankrig. Det er denne hvide hat, Melania Trump bærer, der nu sættes til salg. Foto: NICHOLAS KAMM

Det er nemlig den hvide hat, Melania Trump bar, da den franske præsident, Emmanuel Macron, og hans kone, Brigitte, besøgte Det Hvide Hus i 2018.

En hat, som er skræddersyet til Melania Trump og designet af hendes personlige stylist, Hervé Pierre.

Auktionen foregår på den platform, den tidligere førstedame lancerede kort før jul. Her sælger hun såkaldte NFTer, som står for 'non-fungible token', hvilket giver køberen en unik, digital kode, der fungerer som et certifikat af ejerskabet.

Foruden hatten har man på auktionen også kunnet byde på en akvarel af den franske kunstner Marc-Antoine Coulon, der forestiller et nærbillede af Melania Trumps øjne.

Ifølge CNN vil en del af overskuddet gå til Melania Trumps velgørenhedsorganisation, Be Best, som støtter børn fra børnehjem. Hvor meget vides endnu ikke.

Bud vil udelukkende blive accepteret via SOL, som er en form for kryptovaluta.