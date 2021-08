Ødelægger Melania Trump alt, hvad hun rører ved, eller er hun offer for mobning og løgnagtigheder?

Siden den tidligere førstedame forlod Washington sammen med den afgående præsident, har der været stille om hende.

Nu giver fru Trump til gengæld lyd fra sig på en måde, der ikke er til at misforstå.

En af hendes sidste gerninger i Det Hvide Hus var nemlig en renovering af den legendariske have Rosenhaven, som selveste Jacqueline Kennedy og den berømte landskabsarkitekt Bunny Mellon anlagde i begyndelsen af 60erne.

Those were Jackie Kennedy's crabapple tree's. Many of those rose bushes were from ALL the First Ladies of America, going all the way back to Ellen Louise Wilson in 1913... pic.twitter.com/fr6E1utEUp — AQUARIUSBUILDER (@Trying2P) August 22, 2020

Haven ligger lige uden for Det Ovale Kontor og har gennem årene lagt græs til både pressemøder, prisuddelinger og andre større begivenheder og mærkedage.

Nu har den historiske og ellers så fredelige have fået de politiske uenigheder i USA til at bryde ud i lys lue.

For ikke alle bifalder den tidligere førstedames smag i havearkitektur, og især demokrater har kritiseret Melania Trumps renovering, som de mener har ødelagt Rosenhaven fuldstændig.

Den kendte historiker, kommentator og ekspert i det amerikanske præsidentskab Michael Bescloss har lagt et billede på Twitter, hvor Rosenhaven fremtræder i en noget trist og blomsterløs udgave.

Evisceration of White House Rose Garden was completed a year ago this month, and here was the grim result—decades of American history made to disappear: @dougmillsnyt pic.twitter.com/78OqjkoOPt — Michael Beschloss (@BeschlossDC) August 7, 2021

'Ødelæggelsen af Rosenhaven blev fuldendt for et år siden, og her er det kedelige resultat. Årtiers amerikansk historie er væk,' skrev han.

Det fik dog Melania Trump til at fare til tasterne, og i et opslag på sin officielle Twitter-konto tordner hun:

'Michael Beschloss har bevist sin uvidenhed ved at vise et billede af Rosenhaven i dens spæde start. Rosenhaven er prydet med sunde, farverige roser. Hans vildledende information er løgnagtig, og ingen bør stole på ham som professionel historiker,' skriver fru Trump.

Hendes talsperson uddyber sagen over for tv-stationen CNN:

.@BeschlossDC has proven his ignorance by showing a picture of the Rose Garden in its infancy. The Rose Garden is graced with a healthy & colorful blossoming of roses. His misleading information is dishonorable & he should never be trusted as a professional historian. https://t.co/LU243SANF1 pic.twitter.com/PuVOSjxx5w — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) August 8, 2021

»Det amerikanske folk fortjener ærlighed. Fru Trumps tilgang til omlægningen af haven blev gjort efter megen research af dens historie kombineret med moderne behov. At politisere denne renovering yderligere viser mediernes slagside mod fru Trump,« lyder det.

Melania Trump er blandt andet blevet anklaget for at have fjernet originale planter fra haven. Et faktatjek, som Reuters har lavet, viser dog, at dette ikke er tilfældet.

Mange af planterne er blevet erstattet gennem årene, men alligevel fremstår haven nu med et ganske anderledes look end tidligere.

Det er ikke første gang, Melania Trumps smag deler vandene.

I de fire år, det tidligere præsidentpar fik i Det Hvide Hus, vakte hendes årlige juleudsmykning af præsidentboligen flere gange opsigt.