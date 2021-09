En 55-årig mand er netop nu jaget vildt i det svenske.

Han mistænkes for at stå bag det bombeangreb, der ramte Annedal i den centrale del af Göteborg tirsdag morgen 28. september.

Det skriver blandt andre den svenske avis Expressen.

Eksplosionen fandt sted omkring klokken 5 tirsdag morgen. Efterfølgende blev 20-25 personer evakueret fra bygningen, der led store skader.

Ifølge den svenske avis skal den 55-årige mand have forladt adressen, hvor han bor med sin mor, kort inden eksplosionen.

Der skal være flere ting, der peger i retning af, at den 55-årige mand er interessant for de svenske myndigheder.

En af dem er, at man i månedsvis har forsøgt at få ham smidt ud af det hjem, hvor han bor.

Og angiveligt skulle han og moren have været smidt ud netop tirsdag, hvor eksplosionen fandt sted.

Foto: JONAS DAGSON/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: JONAS DAGSON/TT/Ritzau Scanpix

Samtidig er den 55-årige mand kendt af myndighederne i forvejen, da han har kørt flere retslige processer mod dem.

Politiet i Göteborg afviser at udtale som om den konkrete mand. Men ikke længe efter blandt andre Expressen udsendte deres nyhed, sendte politiet en pressemeddelelse ud, hvor man kunne læse, at en unavngiven mand var blevet anholdt in absentia.

Efter eksplosionen fandt sted, var politi og brandvæsen talstærkt til stede på adressen. Omkring 40-50 personer arbejdede på stedet.

Og efterfølgende kunne Expressen beskrive, hvordan fem personer var blevet kørt på hospitalet med ambulance, mens yderligere 18 personer var taget på hospitalet med en bus for at blive tjekket.

Aftonbladet beskrev i samme ombæring, at tre kvinder mellem 60 år og 80 år var kommet alvorligt til skade.