Demonstranter har angiveligt stormet borgmesterkontoret i Kasakhstans største by, Almaty.

Det skriver det kasakhiske medie Zakon onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flere demonstranter er bevæbnet med køller.

Videoer på Instagram viser ifølge Reuters, at borgmesterkontoret er brudt i brand, og at der er blevet affyret skud.

Det er en voldsom stigning i brændstofpriser – den i landet udbredte form for flydende gas, LPG, der bruges til biler, mere end en fordoblede prisen – der har sendt tusindvis af indbyggere i gaderne i Almaty, hvor der har været store demonstrationer i de seneste dage, og igen onsdag. Her ses video fra tirsdagens demonstration i Almaty, fra den hviderussiske journalist Hanna Liubakova:

Kazakhstan announced it would restore some fuel price after protests erupted in the country. There are reports that people now want the government to resign. Belarus propaganda obviously blames the West and social media for protests in Kazakhstan and says police should be violent pic.twitter.com/Ifz80EpXFC — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 4, 2022

Ifølge en blogger, der streamer situationen på det sociale medie Instagram, er borgmesterkontoret brudt i brand. Det skriver Reuters. Også nyhedsbureauet AFP og det russiske nyhedsbureau Tass har onsdag formiddag dansk tid meldinger om, at dele af kontoret skal stå i flammer.

Det er desuden meldinger om, at politiet har forsøgt at presse demonstranterne tilbage ved hjælp af chokgranater og tåregas.

Landets præsident, Kassym-Jomart Tokajev, har onsdag erklæret en to uger lang undtagelsestilstand i Almaty og i den vestlige Mangistau-provins, hvor der også har været voldelige optøjer. Det indebærer udgangsforbud fra kl. 23 til kl. 7 samt et forbud mod store forsamlinger.

Tidligere onsdag er regeringen desuden gået af på grund af krisen.

Mange politifolk er kommet til skade i kampene mod demonstranterne. Foto: PAVEL MIKHEYEV Vis mere Mange politifolk er kommet til skade i kampene mod demonstranterne. Foto: PAVEL MIKHEYEV

Det er sket, efter at præsident Kasym-Jomart Tokajevs tirsdag ellers nægtede, at det ville finde sted.

Onsdag har han så accepteret en opsigelse fra premierminister Askar Mamin og de øvrige ministre.

Tidligere på dagen havde præsident Kasym-Jomart Tokajev givet regeringen og to statsejede gasfirmaer skylden for »den nuværende svære sociale, politiske og socioøkonomiske situation«, skriver Ritzau.

»De bærer et særligt ansvar for at tillade protestsituationen, skabt af en stigning i prisen på LPG, at opstå,« skriver Tokajevs pressetjeneste ifølge nyhedsbureaet Tass.

Der er også igen blevet indført priskontrol på LPG for at mildne protesterne. Således at prisen igen skulle være tæt på det tidligere niveau.