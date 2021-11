En massiv coronabølge skyller i disse dage ind over flere europæiske lande og farver smitteindeksene blodrøde.

»Vi står i en nødsituation.«

Sådan lød det ifølge The Guardian for to dage siden fra den tyske virolog Christian Drosten, efter smittetallene i landet nærmede sig knap 40.000, hvilket var det højeste antal siden pandemiens begyndelse.

Nu – blot to dage senere – har landet sat en ny rekord, da smittetallet for onsdagsdøgnet endte på mere end 50.000.

»Vi er nødt til at kunne kontrollere smitteaktiviteten igen, og testning er ikke en tilstrækkelig måde til at gøre det på. Testning bliver set som en nødbremse, en måde til at bryde bølgen på, men det kommer ikke til at ske,« sagde virologen tirsdag i sin podcast, hvor han følger og kommenterer udviklingen.

Tyskland er dog langt fra det eneste land, der kæmper med høje smittetal.

En voksende bølge skvulper for tiden gennem Europa – i et bælte fra de nordvestlige egne med Storbritannien og skråt ned til de sydøstlige lande gennem Slovakiet og Rumænien.

Hvor de nordiske lande længe har haft smittetallene under kontrol, er der også sket noget inden for de seneste uger.

Først begyndte smittetallene at stige kraftigt i Danmark, hvor der senest er konstateret 3.017 positive coronatests, hvilket er det højeste siden 23. december sidste år, og i Norge er der senest registeret 2.126 nye smittetilfælde, hvilket både er rekord og 500 flere, end der blev konstateret for en uge siden.

»Det, vi ser nu, er, at epidemien fortsætter med at vokse i samme tempo som de seneste uger. Det forventes, at antallet af tilfælde vil være dobbelt så højt i løbet af to til tre uger, hvis man ikke handler nu,« siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, til svenske Aftonbladet, mens Norges sundhedsdirektør, Bjørn Guldvog, tidligere på ugen efterlyste nye nationale coronatiltag for at få den stigende smitte under kontrol:

»Vi ser lige nu, at kurverne er på vej i vejret med fuld fart, og i løbet af kort tid vil det påvirke den planlagte aktivitet på sygehusene og gå ud over mange andre patienter,« sagde han til NRK.

I Rumænien og Bulgarien er man også hårdt ramt af smittebølgen.

Siden september er antallet af indlagte på intensivafdelinger i sidstnævnte land blevet fordoblet, og det formodes, at årsagen kan være, at andelen af vaccinerede i landet er meget lavt.

Derfor er der i begge lande blevet indført krav om mundbind, og i Rumænien er skolerne blevet lukket ned.

»Vi er i en katastrofesituation,« har landets viceindenrigsminister, Raed Arafat, tidligere udtalt ifølge Sky News:

»Vi er i denne situation, selvom vi har vaccinen, fordi de fleste nægter at blive vaccineret. Denne situation kunne være undgået,« sagde han med henvisning til de restriktioner, der er blevet genindført i landet.

Også i Slovakiet og i Ungarn har man den seneste tid slået rekord, når det kommer til daglige smittetal, skriver Aftonbladet.

Henholdsvis 7.055 og 8.434 lyder de nye rekorder på i de to lande.