'Jeg rører små piger.'

Det var, hvad politiet fandt skrevet på brystet af en 80-årig mand ved navn Robert Raynor, som mandag blev fundet død på Staten Island i New York.

Han var blevet dræbt som følge af slag i hovedet og på kroppen.

Det skriver New York Post.

Ifølge det amerikanske medie blev Robert Raynor fundet i bar overkrop, således at den uhyggelig tekst på brystet ikke var til at overse.

Han havde derudover også fået skrevet følgende på maven:

'Jeg tager dukker med ind på værelset til piger i alderen et til fem år,' mens der på hans ene fod stod: 'Jeg rører'.

Politiet har endnu ikke nogle mistænkte i sagen, og de har ligeledes endnu ikke fastslået et motiv for drabet.

En af Robert Raynors døtre, 32-årige Shakera McFadden, udtaler til New York Post, at hun er i chok over drabet på sin far.

Hun udtaler ligeledes, at hun ikke forstår de beskeder, drabsmanden har skrevet på hendes fars krop.

»Min far har aldrig rørt nogen. Han har aldrig rørt små piger,« siger hun og fortæller, at hendes far var kræftsyg og havde svært ved at bevæge sig.

»Han kunne dårligt løfte sine arme og ben. Han kunne dårligt gøre noget som helst,« siger hun.

Ifølge New York Post blev Robert Raynor fundet død klokken 09.30 mandag morgen i sin lejlighed på Staten Island.

Han var kun iført bukser og havde flere skrammer samt et blåt øje.

Hans nabo har fortalt til det amerikanske medie, at han hørte høje lyde fra et muligt slagsmål i timerne før, Robert Raynor blev fundet død.

Robert Raynor er tidligere blevet anholdt i forbindelse med intet mindre end 24 lovovertrædelser – deriblandt vold mod ekskærester og besiddelse af stoffer.

Ingen af lovovertrædelserne er dog relateret til pædofili, og heller ikke hans nabo har nogensinde mistænkt den dræbte for den slags:

»Han forlod dårligt nok sin lejlighed, og når han gjorde, kunne han dårligt gå,« siger han til mediet og fortsætter:

»Hun kunne dårligt løfte sine arme og blev nødt til at tage rygsæk på, når han gik ned for at købe øl, fordi han ikke kunne bære dem. Det var så dårlig, hans tilstand var. Manden lignede en på 110 år.«

Politiet udtaler, at de arbejder intenst for at finde frem til gerningsmanden.