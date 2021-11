»Jeg hørte politiet råbe, at der lå en død person på gulvet med et sværd ved siden af.«

Sådan lyder beretningen fra en nabo til et hjem i svenske Haninge syd for Stockholm, hvor politiet blev kaldt til søndag morgen.

Da politiet ankom til stedet, fandt de en 45-årig død kvinde i hjemmet i rækkehuskvarteret. Politiet fandt stikskader på den afdødes krop og hendes et år yngre mandlige samlever blev anholdt på stedet.

Tirsdag morgen blev manden varetægtsfængslet, mistænkt for drabet på sin samlever. Mandens advokat Marcus Lodin siger til Aftonbladet, at hans klient afviser anklagerne om drab, men 'erkender ansvaret for at have forårsaget en anden persons død.'

Kilder fortæller til Aftonbladet, at det formodede mordvåben er et sværd, der beskrives som et slags samuraisværd.

Politiet vil ikke fortælle andet på nuværende tidspunkt, end at manden er mistænkt for drabet i den spektakulære sag.

Den nu afdøde kvinde og hendes partner har sammen med kvindens børn fra et tidligere forhold boet sammen i 14 år i kvarteret.

Det er uklart, hvorvidt kvindens børn befandt sig i huset på gerningstidspunktet.

Den drabsmistænkte mand er ikke tidligere dømt for nogle forbrydelser.