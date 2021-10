En mand har søndag med en kniv angrebet flere passagerer ombord på et tog i Tokyo.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De foreløbige oplysninger lyder på, at seks personer er kommet til skade – heraf er en i kritisk tilstand.

Gerningsmanden skulle være blevet anholdt ved Kokuryo-stationen i Tokyo-forstaden Chofu.

Ifølge japanske medier skulle manden i første omgang have hældt en brandbar væske ud over gulvet i en togvogn og antændt den, hvorefter han gik til angreb med kniven.

På sociale medier florerer der videoer, hvor man kan se passagerer flygte ned gennem toget for at komme væk fra de tydelige flammer i en anden vogn samt af passagerer, der forsøger at flygte ud af togets vinduer.

Angrebet fandt sket kl. 20 lokal tid på samme dag, som japanerne er gået til valg for at vælge deres nye parlament.

Opdateres …