Efter at have været uopklaret i et kvart århundrede ser det ud til, at gåden om, hvem der dræbte den svenske teenagepige Malin, kan være ved at blive løst.

Nye dna-beviser i sagen har nemlig fået politiet til at rette søgelyset mod en bestemt mand – der tidligere har været mistænkt i sagen.

Det skriver SVT.

Den 16-årige Malin Lindström fra Järved var den 23. november 1996 steget ind i bus 147 for at tage hjem til en af sine veninder.

Men hun dukkede aldrig op hos veninden. Og hun kom heller aldrig hjem igen.

Først efter seks måneders intensiv eftersøgning fandt man hende liggende død i et skovområde.

Dengang blev en ung mand, der kun var nogle år ældre end Malin, anholdt og sigtet for at have dræbt hende. Han blev dømt for drabet i byretten, men da han ankede dommen, blev han frifundet.

Dommeren mente dengang ikke, der var nok beviser i sagen mod ham.

Nu er der imidlertid takket være moderne teknologi dukket nye dna-beviser op i sagen, og manden – der omtales som 'Malinmanden' – er endnu engang blevet afhørt af politiet.

Årsagen til det er, at det er noget helt særligt dna, som politiet har fundet på Malins bukser – og som matcher med den mistænke mands:

»Han (den mistænkte, red.) siger, at han ikke har nogen forklaring på, at han er knyttet til sædpletten på Malins bukser, at hans dna findes på drabsofferet,« forklarer chefanklager Mats Svensson til SVT.

Ifølge Expressen var det i sommer, at teknikere på Det Nationale Retsmedicinske Center fandt frem til en dna-profil i sagen ud fra den sædplet, man i sin tid havde fundet på Malins bukser.

Senere lykkedes det angiveligt teknikerne at matche den dna-profil med den såkaldte 'Malinmands' dna-profil gennem en gammel blodprøve, der var blevet taget af manden, da han var mistænkt i sagen tilbage i 1997.

Manden afviser dog fortsat, at han skulle have noget med drabet på Malin at gøre.

Til SVT forklarer chefanklager Mats Svensson, at man vil samle alle oplysninger i sagen og overbringe dem til statsadvokaten, som derefter skal vurdere, hvad der skal ske.

Det er planen, at man vil overdrage alt materialet til Højesteret før årsskiftet, og derefter er det forventningen, at Højesteret næste år afgør, om de nye beviser vejer tungt nok til, at man vil tage sagen mod 'Malinmanden' op igen.