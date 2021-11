Borgerrettighedsforkæmperen Malcolm Xs yngste datter er død.

Malikah Shabazz blev mandag fundet i sin lejlighed i New York. Hun blev 56 år.

Ifølge NBC mistænker politiet umiddelbart ikke, at der er noget mistænkeligt i forbindelse med dødsfaldet, hvor hun blev fundet livløs af sin datter.

Malikah Shabazzs død kommer mindre end en uge efter, at to mænd – Muhammad Aziz og Khalil islam – blev endegyldigt frikendt for mordet på hendes far. Det skete torsdag, efter at de ellers havde siddet fængslet i årtier for drabet.

Muhammad Aziz blev sat på fri fod i sidste uge. Foto: SPENCER PLATT

Begge har altid erklæret sig uskyldige.

Malcolm X blev skudt i februar 1965 i New York, og på det tidspunkt var Malikah Shabazz endnu ikke født, så hun har aldrig mødt sin far.

Muhammad Aziz og Khalil Islam blev efterfølgende dømt for mordet, og de sad fængslet til henholdsvis 1985 og 1987. Khalil islam døde i 2009.

Malcolm X fik i alt seks døtre – han var en kontroversiel forkæmper for sortes rettigheder. Kritikere anså ham for at være racistisk mod hvide og prædike for et sort overherredømme.